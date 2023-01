Alexandru Costandachi a fost amenințat cu pistolul de propriul tată! Drama neștiută din viața Justițiarului din Berceni: „Am sunat la poliție. Am plecat de acasă în ziua aia”

In articol:

Alexandru Costandachi a devenit cunoscut în mediul online autohton după ce a început să posteze o serie de clipuri video în care „vâna” presupuși pedofili din țara noastră.

Acesta a fost invitatul lui Mihai Ghiță în cea mai recentă ediție a emisiunii „În Oglindă”, de pe canalul de YouTube theXclusive.

Justițiarul din Berceni a povestit prin ce a trecut în copilărie. [Sursa foto: Captură foto]

Justițiarul din Berceni, mărturisiri despre copilăria grea pe care a avut-o

În fața lui Mihai Ghiță, Alexandru și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre o perioadă dificilă a copilăriei sale, aceea în care a rămas doar cu tatăl său, după ce mama acestuia a ales să-l părăsească pe bărbat.

„Mama se săturase de viața aia, când el făcea prostii și ajungea la închisoare și ea se chinuia cu noi. Ea chiar a fost foarte loială și a suportat mult, dar până la un punct. Sincer, a fost o perioadă în care mă simțeam pierdut, nu știam unde este mama și ce se întâmplă. A reluat legătura cu mine și am început să o vizitez, să îl cunosc pe tatăl meu vitreg, să o revăd pe surioara mea care nu mă recunoscuse în primă fază și lucrurile au devenit mai ok. Tata nu prea era prezent, adică era acolo, dar nu prea era. Nu am avut nicio confruntare cu el pe tema asta, având în vedere că am crescut de mic cu situația aia mi se părea o chestie obișnuită. Nu știam ce înseamnă un tată, până nu l-am cunoscut pe tatăl vitreg, care a fost ca un tată și m-a crescut cum trebuie.”, a povestit Justițiarul din Berceni la emisiunea „ În Oglindă”.

Alexandru Costandachi, amenințat cu arma de propriul tată

Situația dintre Alexandru și tatăl său a escaladat până în punctul în care bărbatul a scos arma și l-a amenințat pe fiul său. În acel moment, vlogger-ul a decis să plece de acasă.

„Cred că nici în ziua de astăzi nu conștientizez ce a făcut, de fapt, pentru că am preferat să nu știu toate detaliile. Nu am vrut să cunoscut probabil adevărul în subconștientul meu și am încercat să nu iau în seamă toată situația. Nici nu o să mai avem ocazia, pentru că nu mai este. În 2018 s-a întâmplat. I-am găsit scuzele necesare, că a crescut fără tată, bunica nu a știut să-l educe, nu a avut pârghiile necesare să se dezvolte normal. Toată viața lui s-a chinuit, a luat decizii proaste, a făcut greșeli și a plătit pentru ele. Nu a fost el cel mai bun om, dar erau momente când eram bătut de copii în cartier și venea tata. Au fost și momente în care a fost tată, așa că l-am înțeles că mai mult nu a putut.

Cred că la 20 și ceva de ani, când el nu consuma alcool, era diabetic și nu consuma, dar atunci când o făcea, o lua razna. S-a întâmplat să vină cu o doamnă acasă, iar din camera lui s-au auzit țipete. Am intrat în cameră și am scos-o pe femeia aia de acolo, nu știu ce se întâmpla. El fiind beat nu realiza cu cine discută, m-a amenințat cu pistolul. Nici în ziua asta nu știu dacă era real. Atunci ne-am luat puțin la bătaie. Adică a sărit la bătaie, l-am pus la pământ, am sunat la poliție, el a plecat de acasă, a venit poliția, nu a făcut nimic. Am sunat-o pe bunica și mi-a zis să nu mă găsească acasă, pentru că atunci când se întoarce o să mă împuște în cap. Am sunat iar la poliție, au venit iar și mi-au spus că dacă mai sun o dată mă amendează și am plecat de acasă în ziua aia. M-am întors în următoarea zi, când totul era normal și el nu își mai amintea nimic într-un fel sau nu voia să își mai amintească nimic. Atunci s-a rupt totul între noi, nu prea am mai păstrat legătura, mă mai suna când avea nevoie de bani.”, a mai povestit justițiarul.

Anii au trecut și tatăl lui Alexandru Costandachi s-a îmbolnăvit. În acel moment, pentru că știa că omul nu mai are mult de trăit, Justițiarul a decis să îngroape securea războiului cu părintele său.

„Apoi m-am mutat în Anglia și când am aflat în 2016 că are cancer pulmonar m-am apropiat din nou de el, pentru că știam că o să moară curând. O singură palmă am primit de la el, în afară de acel incident”, a mai dezvăluit Alexandru Costandachi.