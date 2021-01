Alexandru Cumpănaşu, acuzat de o tânără că i-a făcut propuneri indecente. Ce mesaje i-a trimis fostul candidat la prezidențiale

O tânără din București îl acuză pe Alexandru Cumpănașu că i-ar fi făcut propuneri indecente.

Alexandru Cumpănașu este acuzat de o elevă că i-ar fi făcut propuneri indecente prin intermediul unor mesaje pe WhatsApp. Mai exact, o tânără din București îl acuză pe Alexandru Cumpănașu că, în anul 2018, prin intermediul unui proiect, eleva a fost abordată de acesta.

În urma unei conversații, tânăra susține că fostul candidat la prezidențiale i-ar fi făcut niște propunei revoltătoare. Pe tot parcursul conversației pe WhatsApp, Alexandru Cumpănașu i-a spus tinerei să întrețină relații intime cu soția sa, în timp ce el ar privi scenele.

Tânăra a povestit cu lux de amănunte toată discuția

De asemenea, tânăra a făcut publice toate capturile dialogului care a avut loc pe WhatsApp.Tânăra abordată de fostul candidat la prezidențiale a povestit cu lux de amănunte toată discuția pe care a avut-o cu Alexandru Cumpănașu.

„Contextul e în felul următor. Eram în clasa a XI-a, aveam 17 ani. Și dl. Cumpănașu a venit la noi la liceu, adus de unul dintre profesori, ca să ne vorbească la un eveniment despre patriotism și leadership. În sală erau elevi din mai multe licee din București și am vorbit destul de mult, i-am pus multe întrebări. Era venit acolo în calitate de director al CNMR (Coaliția Națională pentru Modernizarea României). Eu în clasa a XI-a voiam să mă implic în orice vedeam în fața ochilor și i-am zis că da, vreau să mă implic în ce proiect are el acolo.

Și am făcut schimb de numere de telefon și eu, și ceilalți elevi care eram acolo cu el și a rămas că ne facem un grup de WhatsApp cu proiectul ăsta, se numea ''Leader for Romania''. Şi da, i-am dat numărul de telefon. Era o zi de vineri. În seara aia mi-a dat mesajele care se văd pe screenshot-uri. Pe tot parcursul discuției eram foarte confuză. Chiar nu înțelegeam, de ce omul ăsa care venea ca cineva important, cineva care face niște chestii pentru România, că așa s-a prezentat, de ce acum se comportă foarte dubios.

Și cred că se vede prin mesaje că încercam să-l trag un pic de limbă, să-mi zică exact ce vrea de la mine, că m-a întrebat ceva de genul: ''Tu placi la mine?'' Adică, ''Îţi place de mine?'', ceva de genul ăsta. Şi i-am răspuns: Da, apreciez foarte mult iniţiativa, aş vrea să mă implic!''. Tot împingea discuţia în direcţia asta, să-i spun dacă îmi place de el.

Am realizat că acest om de peste 30 de ani se dă la o minoră. Am realizat chestia asta la finalul conversației și de atunci nu am mai vorbit cu el. Aia a fost! Am vorbit în seara aia și atât. Sunt sigură că era conștient că sunt minoră, în primul rând pentru că a venit la mine la liceu și pentru că nu știu câți copii de clasa a XI-a sunt majori, dar mai sunt sigură și pentru că m-a întrebat și i-am zis că am 17 ani”, a povestit tânăra.

