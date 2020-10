Alexandru Cumpanasu spune ca pe 21 noiembrie, Romania se inchide

Într-un live pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu, fostul candidat de anul trecut la Președinția României, devenit cunoscut ca unchiul Alexandrei Măceșanu, fata răpită la Caracal de Gheorghe Dincă, a făcut o dezvăluire cutremurătoare.

Alexandru Cumpănașu susține că are informații clare despre faptul că pandemia de coronavirus va duce la o decizie fără precedent la nivelul Uniunii Europene, închiderea totală a granițelor, și probabil o nouă carantină în anumite țări. Data preconizată pentru aceste decizii fără precedent este 21 noiembrie.

Pe 21 noimebrie, Uniunea Europeana cva intra in carantina, sustine Alexandru Cumpanasu[Sursa foto: PixaBay]

Alexandru Cumpănașu, despre decizia fără precedent a Comisiei Europene ”Se va închide toată Uniunea Europeană”

”Din informațiile pe care eu le am de la sursele mele de la Bruxelles, România se va închide în jurul datei de 21 noiembrie. Este o decizie fără precedent! Din informațiile pe care le am, se va închide toată Uniunea Europeană. Comisia Europeană discută, fără să fie ceva oficial la acest moment, de un ”lock down”, adică o stare de urgență la nivelul întregii Uniuni Europene. Este vorba despre o decizie pe care comisarii europeni o iau foarte greu. Din păcate, din informațiile pe care le am eu, numărul de cazuri la nivelul Uniunii Europene va sări de 1 milion cât mai curând. Sigur nu intru pe fond să discut dacă pandemia asta este una inventată sau nu. Această stare de urgență la nivelul întregii UE este amplu discutată la nivelul Comisiei Europene, chiar dacă acum cu ușile închise. Eu cred că ea se va produce mult mai devreme de data de 21 noiembrie, data preconizată pentru a da o închidere totală a UE. Din discuțiile pe care le-am avut cu persoane implicate, cu contactele mele din plan extern, mai degrabă se va merge la o închidere treptată: Franța, Spania, Italia, nu vor să mai aștepte până atunci (n.red 21 noimebrie)”, este declarația lui Alexandru Cumpănașu despre posibilitatea unei carantinări la nivelul întregii Uniuni Europene.