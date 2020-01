Alexandru Cumpănașu a publicat un mesaj dur pe pagina lui de Facebook, dupoă ce a aflat că Gheorghe Dincă și-a schimbat declarația cu privire la ce s-a întâmplat cu Luiza Melencu. Deși inițial mărturisise că a ucis-o pe adolescenta de 18 ani din Caracal, în urmă cu câteva zile el a spus că, de fapt, nu a comis această crimă.

Alexandru Cumpănașu, după ce Gheorghe Dincă a spus că nu a ucis-o pe Luiza Melencu

„Panica mare in clanurile Baboi si Dinca❗️ Atat eu cat si altii ne apropiem de ADEVAR, lucru ce i-a facut sa dispere. Sa ameninte in stanga si-n dreapta, sa plateasca pe oricine oricat. Este finalul‼

Citeste si: Jador o face praf pe Ella de la Puterea Dragostei! De la ea s-ar fi aflat că a plagiat melodia unui artist celebru din Turcia: „Nu trebuie să dăm în munca altora. Am copiat, recunosc, dar tu nu trebuia să-i zici”

P.S.: Unele scursuri umane au crezut ca eu am candidat pentru putere sau avantaje. NU. Si spre deosebire de multi papagali, eu de aici din societatea civila voi lupta pentru TERMINAREA CLANURILOR si a terorii asupra copiiilor nostri. Pentru ca eu am avut si am o CAUZA. Si oricine vine alaturi cu buna intentie este binevenit”, este mesajul pe care l-a publicat Alexandru Cumpănașui pe pagina lui de Facebook.