Alexandru Cumpanasu, dezvaluire din copilaria lui [Sursa foto: Facebook]

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, cel care luptă pentru a se face dreptate celor care sunt abuzați, victime ale agresiunilor în familie sau în afara acestora, a povestit că și el a fost victimă în copilărie.

In articol:

Despre Alexandru Cumpănașu se știe că este unchiul Alexandrei Măceșanu, că a copilărit în Dobrosloveni,lângă Caracal, acolo unde gospodăria părinților lui este învecinată cu cea a familiei fetei răpite de Gheorghe Dincă.

Alexandru Cumpanasu este unchiul Alexandrei Macesanu[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Despre copilăria sa, Alexandru Cumpănașu a vorbit puțin. Anul trecut, atunci când a candidat la funcția de președinte al României, într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu, acesta a spus că tatăl său a fost șef de fermă, iar mama inginer zootehnist.

Alexandru Cumpănașu, dezvăluiri despre tatăl său

Zilele trecute însă, Alexandru Cumpănașu a decis să facă o mărturisire cutremurătoare legată de copilăria lui.

”Dragi prieteni, sunt extrem de înverșunat împotriva abuzurilor pentru că și EU am fost o victimă. Nu este ușor să spun aceste lucruri la 39 de ani dar este important pe a se înțelege determinarea mea. În calitate de copil am locuit cu un tată alcoolic și agresiv cu mama și nu numai. Singurii lui ani de viață normali au fost ultimii 10 după ce s-a îmbolnăvit de ciroză. În această perioadă am putut să fac pace cu el și cu mine însumi și chiar mi-a fost un sprijin important și am ajuns chiar să îl iubesc. Nu îl pot ierta încă pentru cum a procedat deși au trecut zeci de ani pentru că alcoolismul și violența lui și-a pus amprenta asupra mea în calitate de copil dar și ca adult. A trebuit să lucrez mult cu mine și am avut șansa să întâlnesc în viață mentori care m-au îndrumat și m-au ajutat să nu devin la rândul meu un monstru și dimpotrivă să ajung opusul lui. De aceea VOI LUPTA din toate puterile pentru a ajuta victimele alcoolicilor și agresiunilor față de copii, femei, animale, etc.”, a povestit Alexandru Cumpănașu despre tatăl său.