Alexandru Cumpănașu iese la atac. Unchiul Alexandrei Măceșanu a dat-o în judecată pe fata care l-a acuzat de comportament neadecvat

Alexandru Cumpănașu nu renunță la a-și căuta dreptatea! Unchiul Alexandrei Măceșanu iese la atac.

In articol:

Alexandru a intrat în atenția autorităților române, după ce mai mulți părinți s-au plâns că politicianul are un comportament neadecvat la adresa minorelor. Unchiul Alexandrei Măceșanu ține legătura cu tinerii elevi pe contul lui de tiktok, intitulat „Profu’ online”.

Citeste si:O nouă înregistrare compromițătoare cu Alexandru Cumpănașu! „Profu’ online” a răbufnit la adresa unui tânăr: „Băi, animalule!”

Acolo a strâns peste 21 de milioane de aprecieri, având și peste 500.000 de urmăritori. Cumpănașu a fost implicat într-un scandal monstru, după ce ar fi avut un comportament mai puțin adecvat.

„Am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei şi nu există nicio anchetă pentru că nu există obiectul anchete. Am cerut Poliţiei Capitalei să verifice toate comentariile de la aceste filmuleţe. Dacă se va face o anchetă, eu am număr de înregistrare cu acest dosar în care cer să se verifice aceste comentarii şi filmuleţele respective chiar dacă recunosc că în unele dintre ele poate, m-am lăsat dus de val şi am avut o abordare nepotrivită la 1 % din ele. Dar 99% au conţinut strict educativ. Probabil că au fost şi oameni care m-au provocat şi am exagerat sau am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Dar 99% au conţinut educativ, strict legat de drepturile elevilor, de drepturile părinţilor”,a declarat Alexandru Cumpănaşu, la Antena 3.

Citeste si: Kim Jong Un spune că SUA sunt 'cel mai mare inamic' al țării sale: Coreea de Nord pregătește OFENSIVA NUCLEARĂ - libertatea.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

Alexandru Cumpănașu, plângere penală la adresa unei tinere și a mamei ei

Alexandru Cumpănașu a fost acuzat de un comportament nedemn și neadecvat, mai mulți părinții fiind și revoltați la adresa politicianului. Unchiul Alexandrei Măceșanu s-a ales cu dosar penal. Procurorii de la Parchetul Judecătoriei sectorului 4 au început urmărirea penală in rem pentru incitare la ură sau discriminare în cazul discuțiilor pe care Alexandru Cumpănașu le-a purtat în ultima perioadă cu persoanele care îl urmăresc pe Tik Tok.

Citeste si:Soția lui Alexandru Cumpănașu, încântată de performanțele lui la pat: ”El nu folosește geluri, pastile sau chestii strecurate în pantaloni!” Afirmația, făcută live pe o rețea de socializare

Ulterior, Cumpănașu a ținut să se apere și să spună pe contul lui de tiktok, faptul că a făcut plângere penală pe numele tinerei și a mamei lui, cele două femei acuzându-l de lucruri grave, după cum spune chiar el.

”De asemenea, față de anumite persoane care au acuzat acuzații false la adresa mea, am luat deja atitudine, cu calm, fără să ne agităm. Este vorba despre acea tânără care a insinuat că fluier copile de zece ani, de vârsta copilului meu. Din clipul respectiv reiese o acuzație extrem de gravă, acea de pedofilie și de agățare de copile de zece ani pe stradă. Nu este numai jignitor, este uluitor la adresa unui tată care are patru copii și am depus plângere penală față de ea și de mama acesteia, această campanie din ultimele zile fiind doar o modalitate de apărare față de plângeri depuse de mine”,a explicat Alexandru Cumpănașu într-un tiktok.