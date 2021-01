Alexandru Cumpănașu îi cere daune de un sfert de milion de euro unui jurnalist italian! Victor Ciutacu vrea să-l dea și el în judecată pe unchiul Alexandrei Măceșanu! Scandalul de pe TV se mută în instanță

In articol:

În urmă cu câteva zile, Alexandru Cumpănașu a fost scos din emisiunea lui Victor Ciutacu după un schimb dur de replici cu acesta. Unchiul Alexandrei Măceșanu s-a enervat în momentul în care a fost pus să comenteze cazul unei femei care i-a făcut plângere penală pentru șantaj.

Aceasta dezvăluit și că are informații conform cărora Cumpănașu a luat 40.000 de euro în Italia, în campania electorală.

Într-un live pe pagina de Facebook, Cumpănașu a anunțat că l-a dat în judecată pe corespondentul RTV din Italia, Rocco Xavi, cel care a intervievat-o pe femeia care i-a făcut plângere fostului candidat la prezidențiale.

Cumpănașu: ”Va plăti o sumă considerabilă”

”...Pentru simplul motiv că l-am dat în judecată pe domnul Rocco Xavi, pe care nu l-am găsit nicăieri ca jurnalist. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu l-am găsit nicăieri. N-am văzut să fi lucrat la vreo televiziune, ziar din Itallia în viața lui. Acum, eu nu neg că poate n-am căutat suficient de bine pe Google. Poate găsiți dumneavoastră, mă lămuriți și ne luminați pe toți. Omul ăsta a apărut din neant, din iabă verde ca prieten al familiei Dincă. Adică, prieten... A luat interviu Danielei Dincă, a fost la ei acasă...

Faptul că i-am intentat proces acestui domn și va avea de plătit o sumă considerabilă de care veți afla în instanță... e treaba lui... dacă mai scornește multe minciuni.

Așadar, am primit 40.000 de euro când am fost în Italia. Măi, oameni buni, eu acolo am fost împreună cu 8-10 oameni plus Tudorița Măceșanu care au fost tot timpul lângă mine. Unde i-am primit? De la cine i-am primit? (...) Să vii și să spui asemenea lucruri și mai ales să fii preluat în prime time fără minimă dovadă... că așa ai zis tu, că așa crezi tu...”,a spus Alexandru Cumpănașu într-un live pe contul lui de socializare.

Conform diaspora.ro, suma pe care i-o cere Cumpănașu lui Xavi este una cu adevărat uriașă: 250.000 de euro.

Cumpănașu s-a certat cu Ciutacu în direct

”Jurnalistul de anchetă Rocco Xavi este foarte cunoscut în Italia, acesta având colaborării strânse cu emisiuni de top din peninsulă cum ar fi “Nemo”, emisiune transmisă pe programul RAI, sau “Le Iene”, dar pentru Cumpănașu, jurnalistul italian este doar o persoană pe care o poate aduce la tăcere prin amenințarea cu procesul în care cere nu mai puțin de 250.000 euro daune morale!”,scrie diaspora.ro.

Ciutacu: ”Ne întâlnim în instanță”

Pe de altă parte, Victor Ciutacu a anunțat că-l dă și el în judecată pe Alexandru Cumpănașu, după ce acesta a spus în direct că ”a auzit” că luat 20.000 de euro la o privatizare.

Alex Cumpănașu: ”Eu n-am luat 20.000 de euro de la AVAS cum zice lumea!”

Victor Ciutacu: ”Ce zice lumea???”

Alex Cumpănașu: ”Că ai luat 20.000 de euro de la AVAS. Nu știu, o șpagă de la nu știu ce privatizare”

Victor Ciutacu: ”I-auzi mă, hai să vedem, că ne întâlnim în instanța de judecată, ești primul care susține treaba asta”.