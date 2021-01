Alexandru Cumpănașu, prima reacție după ce a fost acuzat de comportament neadecvat la adresa mai multor minore în mediul online

Alexandru Cumpănașu se apără în scandalul pornit din cauza contului său de TikTok!

Alexandru Cumpănașu reaționează, după e a fost acuzat de comportament neadecvat la adresa mai multor minore, în mediul online. Bărbatul are un conti de Tiktok, acolo unde îndeamnă elevii la diferite lucruri, care au stârnit revolta profesorilor și a părinților.

Autoritățile au început o anchetă, după ce părinții mai multor tinere au observat un comportament neobișnuit al celui care a participat la alegerile prezidențiale, la dresa minorelor. Totuși, unchiul Alexandrei Măceșanu se apără și spune că totul a fost în scop educativ.

Cum se apără Alexandru Cumpănașu

Alexandru Cumpănașu a dezmințit faptul că s-ar fi deschis o anchetă pe numele lui, după ce a avut un comportament neobișnuit, pe TikTok și a îndemnat elevii la diferite lucruri.

„Am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei şi nu există nicio anchetă pentru că nu există obiectul anchete. Am cerut Poliţiei Capitalei să verifice toate comentariile de la aceste filmuleţe. Dacă se va face o anchetă, eu am număr de înregistrare cu acest dosar în care cer să se verifice aceste comentarii şi filmuleţele respective chiar dacă recunosc că în unele dintre ele poate, m-am lăsat dus de val şi am avut o abordare nepotrivită la 1 % din ele. Dar 99% au conţinut strict educativ. Probabil că au fost şi oameni care m-au provocat şi am exagerat sau am spus lucruri care nu trebuiau spuse. Dar 99% au conţinut educativ, strict legat de drepturile elevilor, de drepturile părinţilor”,a declarat Alexandru Cumpănaşu, la

Antena 3.

Unchiul Alexandrei Măceșanu a vorbit și despre filmulețul care circulă pe TikTok, în care acesta a spus că a întreținut relații sexuale în toaletă cu minore, care ulterior au devenit cadre didactice. Cumpănașu spune că nu aceste lucruri trebuie să fie interesante pentru profesori, ci cum învață elevii lor.

„Recunosc că am exagerat, în ideea de a da exemplu că noi cei de astăzi, nu putem să ne erijăm deja în nişte oameni care nu înţeleg problemele generaţiei de astăzi. Acel filmuleţ nu cred că trebuia să arate aşa, dar efectiv uneori, mai răbufnesc şi eu şi e o presiune foarte mare. În 8-10 zile am avut aproape un milion de comentarii şi peste 2000 şi ceva de clipuri din care peste 90%, 99% chiar sunt strict legate de drepturile din lege.. despre probleme reale. Am dat în judecată Ministerul Educaţiei şi fix după aceea a început acestă campanie”, a adăugat Alexandru Cumpănașu.