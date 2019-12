Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a mers la DIICOT alături de părinții adolescentei. Au fost chemați pentru a ridica certificatul de deces al copilei, dar au refuzat. Familia încă speră că fata se va întoarce acasă și că Gheorghe Dincă nu a ucis-o, așa cum a declarat în fața oamenilor legii.

După ce a plecat de la DIICOT, Alexandru Cumpănașu a povestit pe pagina lui de Facebook ce s-a întâmplat.

a scris Alexandru Cumpănașu, pe pagina lui de Facebook.

Alexandru Cumpănașu: „Trei persoane au filat-o pe Alexandra”

„2. Invitarea mea ca martor la DIICOT la mai bine de 2 luni de la solicitarea depusă de mine… Precedent in sistemul judiciar. Dacă tot m-au chemat in bataie de joc la finalul dosarului le-am spus destule: ce politicieni il protejeaza pe Dinca, anturajul „select” al lui Dinca la nivelul judetului Olt inainte si dupa 1989, incompatibilitatea unuia din procurorii de caz care a fost subordonatul politic al unuia dintre cei care trebuiau audiati in dosar si…evident…nu a fost, detalii despre 3 persoane care au filat-o pe Alexandra si neinvestigate, multitudinea de apeluri dintre unul din vecinii familiei mele si Gheorghe Dincă care nu a parut deloc suspecta procurorilor (desi sta la cateva case mai incolo…), detalii despte familia Dincă….si multe altele!!!

Craciun Fericit procurori DIICOT de caz. Voua si copiilor vostri care se afla in siguranta!”, a adăugat el.