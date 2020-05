In articol:

Tanara Nicoleta Marcu, in varsta de 27 de ani, a fost gasita zilele trecuta moarta in raul Olt, in apropiere de Caracal. Unchiul Alexandrei Macesanu a reactionat la scurt timp dupa aflarea acestei informatii.

Alexandru Cumpanasu ii arata cu degetul pe politistii care nici de data asta nu au reusit sa gaseasca o fata data disparuta, la fel cum s-a intamplat si in cazul nepoatei sale sau al Luizei Melencu, fetele ucise de Gheorghe Dinca.

Reactia lui Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, dupa ce cadavrul unei fete de 27 de ani a fost descoperit in raul Olt, in apropiere de Caracal

Cadavrul Nicoletei Marcu a fost gasit in Olt la mai bine de o saptamana de cand fusese data disparuta.

“Un nou caz Caracal / Încă o ‘Alexandra’: Nicoleta Marcu în vârstă de 27 ani din Slatina dispare duminica trecută, dispariție anunțată de mama acesteia. Poliția OLT (aceeași care s-a ocupat de cazul Alexandrei și care pun multă bază pe interlopi) NU sunt în stare să o găsească TIMP DE 8 ZILE‼️ După 8 zile cadavrul acesteia apare în răul OLT fără ca Poliția să fi fost în stare să o salveze sau să afle unde se află‼️”, a spus Alexandru Cumpanasu.