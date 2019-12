Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata dispărută în Caracal, are grijă ca de ochii din cap de cei trei copii ai lui, Emma, Dana și Petruț. De altfel, acum două luni, Cumpănașu a și răbufnit în spațiul public, relatând că există amenințări la adresa acestora. Cu ocazia Zilei Naționale, Cumpănașu a publicat un mesaj emoționant adresat poporului român, la care a atașat, printre altele, și o fotografie cu cei trei copii ai lui.

”LA MULTI ANI ROMANI! LA MULTI ROMANIA! Sa ne iubim, sa iubim Romania si sa credem in noi. Va veni si vremea cand vom fi ceea ce am fost si mai mult! Poporul roman are nevoie de lideri tineri, de speranta.

Dar mai ales sa nu uitam sa ne iubim intre noi. Prea multa dezbinare si ura promovata intentionat!

VA IUBIM!”, a notat Cumpănașu. Pe lângă cei trei copii, Cumpănașu va deveni în curând din nou tată, actuala soție, Simona, fiind însărcinată.