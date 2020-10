Alexandru Moroșanu si Andrada de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Alexandru Moroșanu are 21 de ani și este din Iași. La intrarea în casa Puterea Dragostei, acesta le-a spus fetelor că el locuiește în Italia de mult timp. Tânărul concurent a intrat în competiție spunând că o place mult pe Andrada. "Mama, ce frumoase sunteti si foarte multe! Am 21 de ani, sunt din Iasi, dar locuiesc in Italia", au fost primele cuvinte rostite de Alexandru Morosanu in casa Puterea Dragostei. În prima zi, când a intrat în casa Puterea Dragostei, Alexandru a invitat-o pe Andrada la dans, iar cei doi au avut parte și de o întâlnire în camera roșie, unde au vorbit mai multe lucruri.

"O sa am grija de tine", i-a spus Alexandru Andradei. Totodată, tânărul de 21 de ani a fost foarte curios de povestea frumoasei brunete cu David, fostul ei iubit. ”O sa-ti iau apararea, acum nu pot, ca e abia prima zi, dar mai incolo sigur. Trebuie doar sa fii sincera", i-a mai zis Alexandru, în prima zi a lui de competiție, Andradei.

Ulterior, cei doi au recunoscut că se plac reciproc și în prezent formează un cuplu. Frumoasa brunetă locuiește și ea în Italia și este o fire foarte impulsivă, ținând cont de certurile în care este implicată în casa Puterea Dragostei. De altfel, Andrada a recunoscut în nenumărate rânduri că ea este mai vulcanică.

Conversații dintre Alexandru de la Puterea Dragostei și presupusa iubită circulă în mediul online

De curând, relația dintre cei doi a fost pusă sub semnul întrebări de mai mulți fani ai emisiunii Puterea Dragostei. Ba mai mult, pe internet circulă anumite conversații dintre Alexandru Moroșanu de la Puterea Dragostei și o altă domnișoară, presupusa lui iubită. Câteva susținătoare înfocate ale emisiunii fenomen de la Kanal D au făcut publice aceste conversații și speră să ajungă și la Andrada.

Momentan, nu se știe exact dacă acele conversații sunt adevărate, însă Alexandru și Andrada de la Puterea Dragostei nu au oferit nicio explicație despre fotografiile respective, în mediul online.