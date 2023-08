Alexandru Ogică, soțul Larisei Udilă, la un pas de tragedie, dacă nu ajungea la timp la spital! Nimeni nu știa că acesta se confruntă cu așa ceva: „Nu mai putea respira”

In articol:

Larisa Udilă trece prin clipe grele, după ce soțul ei a ajuns de urgență la spital, în timp ce se aflau în vacanță. Se pare că Alexandru Ogică se confruntă cu o alergie de care nimeni nu știa.

Soțul Larisei Udilă a ajuns de urgență la spital

Atât bruneta, cât și părinții soțului ei au tras o sperietură de zile mari.

Larisa Udilă a întâmpinat din nou probleme în vacanță, după ce în urmă cu câteva momente soțul ei a ajuns de urgență la spital. Se pare că Alexandru Ogică se confruntă cu o alergie de care nici măcar el nu știa, iar în timp ce mânca a ajuns în punctul în care nu mai putea respira, lucru care i-a îngrijorat enorm de mult pe cei din familia sa.

Atât bruneta, cât și socrii ei au avut parte de o sperietură de zile mari. Vedeta a povestit pe Instagram tot ce s-a întâmplat și a mărturisit că abia așteaptă să ajungă în țară pentru a-i face toate investigațiile necesare partenerului său de viață, pentru a afla la ce este alergic.

Citește și: Larisa Udilă, probleme de sănătate în vacanța din Dubai. Vedeta nu se aștepta la așa ceva: „Sper să treacă”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Nu am știut până astăzi că Ogi este alergic. Cel mai grav este că suntem și cu părinții lui în vacanță și imaginați-vă doar ce au simțit când l-au văzut că nu mai putea respira. Am tratat mereu alergiile cu superficialitate. Problema este că dacă nu le cunoști și mănânci ce nu trebuie ele pot fi fatale. Abia aștept să ajungem acasă să își facă analizele să aflăm la ce este alergic. Nimeni nu ne-a spus aici doar i-au făcut hemoleucograma, perfuzii cu cortizon și l-au stabilizat.

Acum este foarte bine, ne-am speriat rău de tot. Soacramea plângea, socrul meu era șocat...noroc că ne-a ajutat Ruby cu o salvare privată. Au venit în 5 minute și ne-au dus imediat la spital când au văzut cât de umflată era uvula (omulețul din gât). L-au văzut trei medici, au spus că este normal să reacționeze așa pentru că este vorba de o alergie și sunt destul de periculoase, dar este pe mâini bune. Nu îmi vine să cred că s-a terminat totul cu bine. Mi-a stat inima în loc!”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

Postare InstaStory Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Larisa Udilă, criticată de fani

După ce bruneta a făcut publică situația alarmantă prin care a trecut cu soțul ei, una dintre fanele sale a criticat-o dur și a acuzat-o pe nedrept. Larisa a avut o reacție destul de acidă la adresa acestei persoane și a făcut totul public.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

Citește și: Chiar dacă arată senzațional, Larisa Udilă nu renunță la dietă nici măcar în vacanță. Bruneta spune că organismul ei s-a transformat după ce a născut: „Nu mai merge așa, să mănânc orice și să trăiesc bine mersi”

„Doamne ferește, nu știți ce să mai postați pentru atenție!!!”, a fost mesajul primit de Larisa Udilă.

„Wtf? Eu postez ce vreau pe pagina mea. De când mă știu am postat și momentele frumoase și momentele urâte. Așa sunt eu REALĂ. Viața nu e ROZ! Treziți-vă! Consider că aici am mulți prieteni și toți se bucură și suferă alături de mine! Cui nu îi convine există un buton numit UNFOLLOW. Nu vreau aici oameni cărora nu le face plăcere să mă vadă.”, a fost replica brunetei.