Alexandru Pădureanu nu vrea să mai facă nuntă! De ce a luat această decizie fiul Corneliei Catanga: ”Este prea lovit sufletește, copilul meu”

In articol:

A trecut aproape un an de când Cornelia Catanga s-a stins din viață, iar decesul regretatei artiste a lăsat multă durere în urmă. Cei mai afectați sunt Aurel și Alexandru Pădureanu, respectiv soțul și fiul cunoscutei artiste.

Aurel Pădureanu: ”Este prea lovit sufletește, copilul meu”

În nenumărate rânduri, ambii bărbați au declarat că le este cumplit de greu să treacă peste acestă tragedie din familia lor, iar recent, Aurel Pădureanu a mai făcut o dezvăluire, aceea că fiul lui și al Corneliei Catanga, Alexandru, nu își dorește să se mai căsătorească.

Deși era pregătit să-și unească destinele cu aleasa inimii sale, recent, Alexandru Pădureanu s-a răzgândit în ceea ce privește căsătoria. Tânărul trebuia să se însoare cu iubita lui, însă Aurel Pădureanu a declarat de curând că evenimentul nu va mai avea loc atunci când fusese stabilit.

Aurel Pădureanu, îngenuncheat de durere de ziua lui de nume. Nu poate trece peste moartea Corneliei Catanga: ”Sunt foarte trist”

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Aurel Pădureanu a făcut o serie de declarații despre fiul său, explicând că acesta este mult prea îndurerat și nu-și mai dorește în niciun fel să se căsătorească, deocamdată. De asemenea, cel mai probabil, bărbatul va face nuntă atunci când va pleca în Statele Unite al Americii, mai precis în luna mai sau iunie a anului acestuia.

”Ce este în sufletul lui este și în sufletul meu. El o să facă nunta când va pleca în Statele Unite ale Americii. În mai sau în iunie. Acum este lovit prea puternic sufletește copilul și nu își dorește facă treaba asta sub niciun aspect posibil. Eu am încercat. Eu, de fapt, am vrut să îi duc aici la cununie, să facă cununia. Ea să-și facă actele pentru cetățenia română. S-a înțeles greșit când a spus că o să facă nuntă. Nu o să facă pentru că suntem loviți prea mult sufletește și nu ne arde de așa ceva la ora actuală. Asta era și dorința Corneliei să facă un copil sau doi. Acum depinde și de ei. Să dea Domnul să fie fericiți acolo unde or să plece'', a declarat Aurel Pădureanu în cadrul unei emisiuni TV.

Aurel Pădureanu primește semne din lumea de dincolo

Cunoscutul artist susține că de când regretata sa soție a trecut în neființă, acesta primește tot mai multe semne din lumea de dincolo. Bărbatul spune că o visează destul de des pe cea care i-a fost soție.

Citeste si: Aurel Pădureanu a găsit o scrisoare de la Cornelia Catanga! A izbucnit în lacrimi: „Dacă după ce citeşti asta vii la mine, îmi confirmi dragostea ta!”. Detalii sfâșietoare, la câteva luni de la moartea artistei

Astfel, văduvul Corneliei Catanga a povestit un vis în care i-a apărut regretata artistă. Acesta stătea la masă, iar soția lui a venit lângă el, s-a așezat și i-a spus să aibă grijă de băiatul lor.

Distribuie pe: