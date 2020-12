Alexandru Rafila a fost infectat cu COVID-19: ”Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu”

Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Alexandru Rafila, a fost confirmat pozitiv cu virusul ucigaș din China. În acest moment, candidatul PSD la funcţia de prim-ministru se află în izolare la domiciliu.

Alexandru Rafila a declarat într-o emisiune de televiziune că a respectat mereu toate măsurile cu privire la combaterea pandemiei de pe teritoriul României, dar se pare că s-a confirmat infecția cu COVID-19 și în cazul său. Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii susține că se simte destul de bine și nu prezintă simptome.

Alexandru Rafila a intrat în contact cu un alt coleg care se testase cu foarte puțin timp în urmă

„Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască...Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat - după câteva zile - că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus", a spus Alexandru Rafila.

În plus, Ion Marcel Ciolacu a precizat după şedinţa de Consiliu Naţional că faptul că Alexandru Rafila a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, nu are niciun efect asupra nominalizării sale la funcţia de prim-ministru de către PSD.

