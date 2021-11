Alexandru Rafila a primit 5.000 de euro pentru două deplasări la ședințele Organizației Mondiale a Sănătății! EXCLUSIV

In articol:

Alexandru Rafila, medic și parlamentar PSD, a primit peste 5.000 de euro de la Organizația Mondială a Sănătății, anul trecut. Rafila este singurul român care s-a aflat într-o poziție de conducere în cadrul OMS și a mers de două ori la Geneva, în 2020, la întrunirile pe care organizația le-a avut.

Alexandru Rafila nu a primit salariu de la OMS ci doar diurnă

Banii primiți de Alexandru Rafila reprezintă diurna pe care medicul român a primit-o pentru aceste deplasări. Conform propriei declarații de avere, românul a încasat 3.215 euro în ianuarie 2020 și 1.833 euro în luna septembrie a aceluiași an. În total, 5.048 euro a primit Alexandru Rafila pentru cele două deplasări. De asemenea, lui Rafila i s-au decontat și cheltuielile de transport pentru participarea la întrunirile OMS.

“Nu, n-am primit niciodată salariu de la OMS. Atunci când ești membru al Comitetului Permanent sau al Comitetului Executiv, în cazul deplasării la Geneva sau într-o altă destinație, unde au loc ședințele, sunt decontate cheltuielile de transport și o anumită diurnă care să acopere cheltuielile de cazare și masă”, a explicat Alexandru Rafila la Digi24.

Cum a ajuns Alexandru Rafila la OMS?

Medicul a povestit că a intrat prima dată în contact cu OMS încă din anul 2001, atunci când lucra la Direcția de Sănătate Publică și a făcut parte dintr-o delegație a

Ministerului Sănătății. Ulterior, el a aplicat pentru o poziție în cadrul Comitetului Permanent din cadrul OMS și apoi a făcut parte din Comitetul Executiv, ajungând să conducă ședințele organizației pentru Europa.

Alexandru Rafila este parlamentar PSD

”În anul 2014, am aplicat pentru poziția de membru în Comitetul Permanent al OMS-ului european, există niște cerințe de natură tehnică, CV, experiență, a existat și recomandarea din partea Ministerului Sănătății, dar acel CV are un anumit punctaj. Am ocupat inițial, timp de 3 ani, o poziție în cadrul Comitetului Permanent al OMS-ului european, mandatul meu s-a terminat în 2018 și în 2018 am aplicat pentru Comitetul Executiv al Organizației în care ajung câteva persoane din fiecare regiune, din cele 6 regiuni, un total de 35 de membri la nivel mondial. (…) Sunt 194 de state care votează aceste propuneri.”, a mai spus Alexandra Rafila.

În prezent, Rafila este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, după ce a câștigat un post de parlamentar din partea PSD.