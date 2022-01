Alexandru Rafila, anunț de ultim moment despre certificatul verde! „Dacă nu este posibilă operaționalizarea lui în perioada imediat urmatoare, efectul său se va diminua”

In articol:

Valul cinci al pandemiei de coronavirus, generat de tulpina Omicron, bate la ușa României, iar cazurile de îmbolnăvire pur și simplu au explodat în ultimele zile. În doar 24 de ore, situația epidemiologică pare că începe ușor, dar sigur să scape de sub control, motiv pentru care autoritățile decidente s-au întrunit la Palatul Victoria și au stabilit mai multe măsuri menite să ajute în lupta contra noii amenințări.

Parlamentarii nu au luat încă o hotărâre clară în privința implementării certificatului verde, așa că Alexandru Rafila a anunțat noile măsuri care vor ajuta sistemul sanitar să nu mai fie la un pas de colaps, așa cum s-a întâmplat în timpul valului 4, atunci când varianta Delta aproape că a îngenuncheat acest sector.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

„Am facut tot ce a fost posibil ca sa asiguram cresterea accesului la testare, am definitivat cu Casa de Asigurari contractul pentru plata rapida a medicilor care participa la testare. Ieri am avut o conferinta cu spitalele care pot asigura si pacineti Covid dar si altfel de pacienti, am identificat deja 160 de unitati spitalicesti la nivel national unde se pot organiza centre de evaluare, iar saptamana viitoare vom face si o harta interactiva pentru a stii oamenii unde trebuie sa mearga.(...)

Legat de furnizarea medicatiei antivirale. Ieri Comisia de boli infectioase a definitivat un necesar de antivirale. De ele vor beneficia pacientii cu risc, cu comorbiditati, care vor primi aceste medicamente din primele zile de boala. A discutat despre capacitatea de spitalizare la nivel national si acea structura de coordonare la nivel judetean, pentru a indruma pacientii cu alte afectiuni, ca sa nu mai avem situatia in care acestia au acces limitat la servicii medicale.

Nu exista niciun fel de impunere a utilizarii unor masti scumpe. Am vazut declaratii care au fost preluate in mod ciudat, masca cu 3 straturi este de ajuns si nu este scumpa. Nu exista niciun fel de impunere, ci doar trecerea de la mastile textile, care sunt foarte putin eficiente sau ineficiente, spre o uniformizare cu masti medicinale. Acestea nu sunt scumpe, sunt accesibile si nu este vorba de o restrictie, ci pentru o perioada limitata de timp sa fie acestea folosite.

Numarul de cazuri il estimam la 800.000 -1.000.000 in noul val, dar avem exemple de tari cu acoperire vaccinala mult mai mare si cu sute de mii de cazuri pe zi. Problema noastra este ca numarul de cazuri sa nu blocheze unele sisteme, in primul rand cel medical. Ne intereseaza sa reducem cazurile grave si decesele, pentru asta ne organizam astfel incat oamenii sa aiba acces mult mai rapid la serviciile medicale”, a spus ministrul Sănătății la finalul ședinței de Guvern.

Certificat COVID [Sursa foto: PixaBay]

Alexandru Rafila a vorbit despre proiectul propus de Florin Cîţu pentru certificatul verde

Ministerul Sănătății a mai făcut referire și la propunerea PNL în ceea ce privește documentul care arată istoricul epidemiologic al utilizatorului. Alexandru Rafila spune că el susține orice inițiativă care are ca scop combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, indiferent de culoarea politică. Totuși, acesta spune că proiectul propus de fostul premier Florin Cîțu avea în vedere doar lucrătorii din domeniul sanitar, iar textul legislativ nu avea decât o pagină și jumătate la care au mai fost adăugate 42 de pagini de amendamente, dar nu poate spune cu exactitate despre ce este vorba.

Un lucru este însă cert, Alexandru Rafila spune că propunerea legislastivă nu poate fi aprobată în perioada imediat următoare pentru că Parlamentul nu lucrează. Mai mult, el spune că dacă legea va intra în vigoare peste trei săptămâni va fi mult prea târziu pentru că la acel moment România va fi în plin val cinci cauzat de varianta Omicron.

„Eu sustin orice proiect care are ca si rezultat un instrument de sanatate publica, care sa incetineasca transmiterea. Domnul Citu a depus la Parlament un proiect care face referire doar la sistemul medical. E important pentru ce categorii ar fi aprobat. Daca se aproba acum si intra in vigoare peste trei saptamani, vom fi in varful valului. Deci daca nu este posibila operationalizarea lui in perioada imediat urmatoare, efectul sau se va diminua. De aceea am pregatit sistemul de sanatate si implementarea celorlalte masuri, testare, medicatie antivirala si operationalizarea tratamentului ambulatoriu, ca sa scadem presiunea de pe spitale.

Proiectul avea o pagina si jumatate, au fost depuse 42 de pagini de amendamente, nu stiu ce este in ele. Dar in proiectul original depus de PNL era vorba doar de angajatii din Sanatate. Daca s-ar extinde si la alte categorii ar putea sa fie util, dar asta ar insemna trecerea prin Parlament, iar Parlamentul nu lucreaza in aceasta perioada. Nu cereti Ministerului Sanatatii sa convoace Parlamentul ”, a mai adăugat Alexandru Rafila.

