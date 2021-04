Alexandru Rafila, despre imunitatea oferită de vaccinul anti-COVID: "Eficacitatea vaccinului o să fie de un an de zile"

In articol:

Alexandru Rafila susține că imunitatea pe care o oferă vaccinul anti-COVID-19 este de cel puțin un an de zile, nu de șase luni. Deputatul PSD a mai vorbit și despre campania de vaccinare din România.

Citeste si: Alexandru Rafila critică noile criterii de carantinare a localităților: „Medici fără niciun fel de specialitate...”

„Timp de o lună de zile, unul din caii de bătaie ai lui Voiculescu a fost legat de cei care s-au vaccinat peste rând. Faptul că a făcut din asta o campanie care a avut ca efect compromiterea încrederii populației în campania de vaccinare.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Eficacitatea vaccinului o să fie de cel puțin un an de zile, nu de șase luni. În ce am citit eu nu se făcea referire la jumătate de an. Imunitatea obținută după vaccin e diferită, merge spre un an. Depinde mult de fiecare vaccin și de imunitatea individuală. Eu cred că imunitatea la marea majoritate a celor vaccinați va avea o valabilitate de cel puțin 12 luni”, a declarat Rafila la RomaniaTv.

"În octombrie ajungem la 10 milioane de persoane vaccinate"

De asemenea, cadrul medical susține că abia în octombrie vom ajunge la un număr de 10 milioane de persoane vaccinate, ținând cont de ritmul de vaccinare actual. Abia de la 1 octobmrie s-ar putea vorbi despre renunțarea la restricții și la masca de protecție.

Citeste si: Când vom renunța la masca de protecție? Alexandru Rafila a făcut anunțul așteptat de toți românii: "O să putem să renunţăm la mască..."

„Cea mai mare prostie de la început a fost politizarea pandemiei. Cei care au făcut acest lucru nu și-au dat seama ce efect are. Duce la prăbușirea încrederii oamenilor. Nu poți controla pandemia dacă nu ai populația parteneră. Ce se întâmplă acum cu vaccinarea e și rezultatul neîncrederii populației în autorități. Efectele le vom simți cu toții, dacă nu reușim să controlăm pandemia, așa cum reușesc alte țări. Eu cred că dacă la 1 octombrie renunțăm la mască și la restricții ar fi bine. Ar fi ideal, din punctul meu de vedere, și rezonabil. Abia atunci cred eu că vom ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate.

Ritmul de vaccinare de 100.000 de doze pe zi ne va duce undeva la începutul lui octombrie. Trebuie să atragi oamenii. Cum? Să le fie ușor să se vaccineze, să fie undeva aproape de casă, să meargă cu buletinul. Trebuie găsită o soluție și cu medicii de familie. Trebuie stimulați simplu, din punctul meu de vedere. Dacă reușesc să vaccineze un anumit număr de persoane, să primească o primă. Nu e ca și cum primesc o sumă de bani degeaba”, a mai adăugat medicul.