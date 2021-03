Alexandru Rafila, ieșire la adresa ministrului Vlad Voiculescu: ”Dânsul nu face nimic, nu-și asumă nimic”

In articol:

Alexandru Rafila susține că Vlad Voiculescu se comportă în relația cu Guvernul de ca și cum ar fi încă parte din societatea civilă. Astfel, în loc să vin cu soluții, el preferă să nu-și asume nimic.

Rafila: ”Am crezut că lucrurile vor evolua în bine”

El a dat exemplu proiectul eșuat al testării în școli.

”Este această pasare de responsabilitate între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei. Dumneavoastră sunteţi Ministerul Educaţiei, organizaţi voi în şcoli. Bun, dar daţi-ne o soluţie, cadrele medicale în medicina şcolară sunt puţine, găsim o soluţie să testăm în şcoli(...) Această derogare de responsabilitate pe mine m-a deranjat foarte mult. Eu am fost unul dintre... era să spun dintre fraieri. Nu, nu am fost fraier, dar am fost unul dintre cei care am crezut că odată cu venirea domnului Voiculescu lucrurile vor evolua în bine şi chiar am spus lucrul ăsta public la un post de televiziune. M-am înşelat. Dânsul nu face absolut nimic, nu-şi asumă absolut nimic”, a afirmat Alexandru Rafila, la Prima TV.

Alexandru Rafila susține că inițiativa PSD de a solicita înființarea unei comisii parlamentare care să verifice date legate de modul în care pandemia a fost gestionată în România s-a născut tot ca urmare a unor afirmații ”ciudate” făcute de Vlad Voiculescu. ”Un soi de declarație de tip Armaghedon”, a catalogat Rafila afirmația ministrului, conform căreia anumite lucruri legate de pandemie nu au fost raportate corect.

”E o inadaptare în a lua decizii”

Aleandru Rafila, medic și deputat PSD

”Ştiţi, mentalitatea asta că tu eşti ministru dar, de fapt, eşti în afară şi tot timpul atragi atenţia asupra neajunsurilor în loc să rezolvi neajunsurile, de fapt este o inadaptare în a lua decizii. Tu rămâi totdeauna critic, în afară, societatea civilă care monitorizează autoritatea, care vine cu critici dar nu vine cu soluţii şi tu eşti acolo ca să vii cu soluţiile, nu ca să exacerbezi criticile. Rezolvă situaţia! Or această ieşire a domnului ministru probabil că a creat un sentiment de insecuritate, că de fapt lucrurile sunt ţinute într-o zonă gri şi că trebuie să venim să vedem, Parlamentul al trebui să vină să vadă care este situația reală a controlului acestei pandemii”, a mai spus Alexandru Rafila pentru postul de televiziune.