Alexandru Rafila, reprezentatul României la OMS, critică debutul campaniei de vaccinare: ”Mi s-a părut puțin cam mult festivism...”

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății nu este mulțumit de startul campaniei de vaccinare.

In articol:

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, critică debutul campaniei de vaccinare anti-COVID. Profesorul a mai spus că nu se va vaccina curând, deoarece abia s-a vindecat de coronavirus, iar organismul are nevoie de o consolidare.

Alexandru Rafila critică debutul campaniei de vaccinare

Profesorul Alexandru Rafila este de părere

că debutul campaniei de vaccinare anti-COVID a avut parte de prea mult ”festivitism”, care nu era necesar. Reprezentantul nostru la OMS își dorește să se facă o campanie de informare a populației, de comunicare și nicidecum de festivitate.

"Pentru cele două cutii de vaccin care au sosit – că discutăm de două cutii de vaccin care conțineau, fiecare dintre ele, cinci recipiente secundare, care erau în gheață carbonică (...) mi s-a părut puțin cam mult festivism: deplasare cu elicopterul ca să așteptăm la frontieră vaccinul... Adică, până la urmă, cheltuielile implicate de aceste 'festivități' au fost, cred, mai mari decât valoarea vaccinului primit.

Cred că trebuie să fim modești și să facem o campanie de informare pentru că, din câte am văzut eu, campania de informare cam bate pasul pe loc. Ea trebuia să înceapă simultan cu obținerea aprobării vaccinului de la Agenţia Europeană a Medicamentului și cadrele medicale trebuie rapid instruite - toate cadrele medicale - pentru că ele sunt sursa de informații pentru restul populației.

Citeste si: William vs. Harry. Care prinț câștigă bătălia regală?! Faptele vorbesc de la sine - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Cred că bătălia în ceea ce privește durata vaccinării se dă în funcție de calitatea campaniei de informare și de comunicare", a

declarat Alexandru Rafila într-o emisiune la B1 TV.

Citeste si:Prima zi de vaccinare anti-COVID în România. S-au imunizat aproape 1.000 de cadre medicale

Foto ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Rafila se va vaccina în primăvară

Profesorul a spus că se va vaccina anti-COVID, cel mai probabil în luna aprilie, deoarece a fost recent infectat cu noul coronavirus , iar organismul îi produce anticorpi.

"Am să mă vaccinez. Știți bine că eu am trecut prin infecție și luni, 21 decembrie, a fost prima zi când am ieșit din izolare. Mă voi vaccina, probabil în câteva luni, în luna aprilie cel mai probabil. Las ciclul natural al bolii să își urmeze drumul (...) Sigur, o să îmi fac și dozări de anticorpi până atunci, dar în luna aprilie probabil că mă voi vaccina, pentru că e nevoie și de o consolidare a răspunsului imun, iar vaccinul oferă această oportunitate, mai ales că sunt multe persoane care au făcut forme de boale inaparentă.

Citeste si:Declarațiile primului cadru medical vaccinat anti-COVID în România: „Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”

Sunt așa-zisele persoane asimptomatice, care nu știu că au trecut prin boală, dar ele sunt vaccinate și lucrul acesta nu înseamnă în niciun caz o problemă pentru ele. Nu trebuie să testeze în mod separat, dimpotrivă, e bine să se vaccineze, iar lucrul acesta le consolidează răspunsul imun", a spus Rafila.