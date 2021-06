Alexandru și Andreea de la Mireasa, în prag de divorț! Fosta concurentă face acuzații grave: „Mă bătea cu pumnii în cap...”

In articol:

Alexandru și Andreea de la Mireasa, sezonul 2, au părăsit competiția mai îndrăgostiți ca niciodată. Cei doi sunt prieteni din copilărie, însă povestea lor de dragoste a început abia mulți ani mai târziu. Tânăra de 20 de ani a intrat în competiție pentru a îl cunoaște mai bine pe Alexandru.

Cei doi s-ua apropiat tot mai mult și au decis să formeze un cuplu. Până la marea întrebare a fost doar un pas, iar Andreea a acceptat să îi devină soție. S-au căsătorit în Finala Mireasa sezonul 2, iar povestea lor de dragoste părea să fie abia la început.

Lucrurile nu sunt atât de roz pe cât păreau între cei doi. Andreea a dezvăluit în cadrul unei emisiuni televizate că soțul ei, alături de care este în proces de divorț acum, a bătut-o. După temrinarea concursului Mireasa, Andreea a văzut adevărața față a soțului ei, după doar câteva luni de căsnicie. Alexandru a negat toate acuzațiile aduse de fosta lui soție.

Citeste si: Andra și David de la Mireasa divorțează! Fosta concurentă îi aduce acuzații neașteptate: "Nu pot trage doar eu de o căsnicie"

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Andreea: "Fostul sot ma batea cu pumnii in cap, pana la lesin. In casa a fost barbatul ideal, a fost altceva. In afara casei s-a schimbat totul si nu a mai fost la fel. Am incercat sa fiu partenera perfecta. Gateam, faceam curat in toata casa, ma ocupam de tot. Divortul este in proces, am mers acum doua zile la notar. Este cel mai urat episod din viata mea, nu mai vreau sa aud de asa ceva niciodata.

Vreau sa scap si sa-mi vad de viata mea"

Alexandru: "Nu am lovit-o niciodata"

Andreea și Alexandru de la Mireasa divorțează, după câteva luni de căsnicie

Andreea și Alexandru de la Mireasa sezon 2, imaginea unui cuplu perfect

În luna martie a acestui an, Andreea de la Mireasa sezon 2 își anunța fanii că relația cu soțul ei merge de minune. Cei doi postau fotografii împreună pe rețelele de socializare și pozau în cuplul perfect.

„Suntem foarte bine, ne înțelegem de minune. Ne înțelegem extraordinar de bine. Relația noastră este perfectă afara”, a declarat Andreea, pe pagina sa de Instagram.