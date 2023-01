Alexia Eram a dat de necaz în Bali. Cu ce probleme se confruntă iubita lui Mario Fresh: „Am sunat în România să încerc să rezolv”

In articol:

Imediat după ce sărbătorile de iarnă s-au încheiat, Alexia Eram și Mario Fresh și-au făcut bagajele și au plecat din România.

Tinerii amorezi se răsfață cu un sejur de lux în Bali, loc de unde-și țin fanii la curent cu tot ceea ce experimentează pe tărâm străin.

Citește și: Mario Fresh nu-și mai poate conduce bolidul de lux până anul viitor! Motivul a fost dezvăluit chiar de el: „Nu am știut”

Alexia Eram s-a ales cu o iritație severă pe chip

Doar că, pe lângă relaxarea de care au parte după un 2022 plin de evenimente, Alexia Eram a trecut rapid de la extaz la agonie.

Fiica Andreei Esca nici bine nu a ajuns în Bali, că a și dat de necaz. Influencerița a împărtășit cu toți cei din mediul online ce probleme are încă din prima zi petrecută pe insulă. Se pare că soarele și un anumit produs cosmetic i-au produs o alergie severă la nivelul feței.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

”Am ajuns în Bali acum 5 zile și din prima zi mi-a apărut această iritație”, a spus Alexia Eram, printr-o postare pe Instagram.

Iar lucrurile nu au mers spre bine nici în următoarele zile, ba din contră, situația s-a agravat. Motiv

pentru care, șatena a sunat imediat în România, la un medic specialist, care să o îndrume în problema cu care se confruntă.

”A treia zi... mai rău. Așa că am sunat în România să încerc să rezolv problema. Aparent a fost de la o cremă cu SPF pe care nu o mai folosisem de un an și evident de la soare! După recomandările medicului, nu am mai aplicat nimic pe ten. Doar l-am curățat foarte bine în fiecare zi și am aplicat un alt SPF pe care îl aveam, pentru că trebuia să îmi protejez cumva tenul de soare”, a mai spus fiica Andreei Esca.

Alexia Eram a dat de necaz în Bali [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Alexia Eram îi scrie în fiecare an listă Moșului să știe ce să îi lase sub brad! Anul acesta s-a întâmplat ceva inedit: "Sunt foarte copilăroasă"| EXCLUSIV

Astfel că, ținând cont de sfaturile primite de la specialist, ulterior, Alexia Eram a revenit în atenția urmăritorilor ei cu o nouă imagine, prin care le-a arătata tuturor că deja iritația începe să dispară și tenul ei să își recapete perfecțiunea.

”Update: Astăzi tenul arată mult mai bine”, a completat iubita lui Mario Fresh.