Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a cumpărat apartament la 20 de ani. Cum arată noua casă a vedetei VIDEO

Cum arată noul apartament al Alexiei Eram?

In articol:

Alexia Eram, în vârstă de 20 de ani, a reușit să-și cumpere primul ei apartament. Fiica Andreei Esca câștigă bani frumoși din online, iar acum a considerat că e timpul să facă o investiție majoră. Tânăra a făcut anunțul pe contul personal de Instagram, unde le-a dezvăluit fanilor săi că a fost ajutată și de părinți în demersul ei.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a scris Alexia Eram pe Instagram.

Recent, fiica Andreei Esca a postat un vlog pe canalul ei de YouTube, în care a filmat noua sa casă. Alexia Eram le-a spus fanilor că apartamentul este în lucru în prezent și urmează ca în viitoarele filmulețe pe care le va realiza să arate toate etapele prin care va trece.

Cum arată apartamentul cumpărat de Alexia Eram

Apartamentul are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje, lucru pe care Alexia Eram și l-a dorit foarte mult. Mai mult, are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică jos. În ce privește amenajarea, tânăra a dezvăluit că a ales un stil care îmbină elementele moderne cu cele retro, iar nuanțele care vor domina în apartamentul Alexiei Eram vor fi gri și roz.

Vedeta le-a dat o idee fanilor despre imaginea finală și le-a spus că în apartament vor exista multe locuri de depozitare, un dressing room generos, iar la parterul apartamentului, în care vor fi multe dulapuri, neapărat o insulă în mijloc. Alexia Eram speră să se poată muta în noul ei apartament la sfârșitul lunii ianuare, începutul lunii februarie.