Alexia Eram nu va petrece Crăciunul alături de Mario Fresh! Ce decizie a luat influencerița chiar înainte de sărbători? „În relație eu las mai mult”

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh, ambii în vârstă de 22 de ani, formează un cuplu de aproape 6 ani. Cei doi nu au scăpat de certuri și chiar au fost despărțiți o bună bucată de timp, însă asta le-au întărit și mai mult relația, iar acum pare că se iubesc

Alexia Eram și Mario Fresh nu vor sărbători Crăciunul împreună, anul acesta

mai mult ca niciodată.

Alexia Eram și Mario Fresh nu vor fi împreună de Crăciun, întrucât celebra influenceriță va pleca în SUA, alături de familia sa. Fiica Andreei Esca și-a dorit să petreacă timp cu mama sa, dar și cu restul familiei, așa că, în pragul sărbătorilor, i s-a îndeplinit această dorință. Din nefericire, Mario Fresh nu își poate însoți iubita în această vacanță, deoarece are concerte, însă cei doi vor petrece Revelionul împreună.

Citește și: Alexia Eram ne-a dezvăluit! Care e lucrul de la care se ia la ceartă cu Mario, chiar și după 6 ani de relație: "El este mai visător"| EXCLUSIV

Elexia Eram nu va petrece Crăciunul alături de Mario Fresh. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “M-am simțit vizată.” Gina Pistol a făcut declarații despre Dana Budeanu- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

„ Am împodobit bradul cu Mario la el acasă, pentru că eu o să fiu plecată, în perioada care urmează, și el o să fie aici (n.r – România) așa că am zis că mai bine îl împodobim la dânsul. De Sărbători o să plec cu familia în străinătate și mă voi întoarce de Revelion și nu avea rost să îl facem în două locuri. Mario o să aibă concerte de Crăciun și nu poate fi alături de noi.

O să merg în America cu familia o săptămână. Nu am mai fost demult într-o vacanță doar cu părinții și abia aștept. În relație eu las mai mult. Eu sunt romantica incurabilă. Este și el foarte romantic dar eu las mai mult de la mine, Mario este mai orgolios. Nu știu când o să fie nunta noastră. Avem doar 22 de ani, mai avem...”, a declarat Alexia Eram, pentru Click!.

Alexia Eram și Mario Fresh au fost despărțiți o perioadă de timp

În urmă cu ceva timp, se specula că Alexia Eram și Mario Fresh s-au despărțit, însă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonul. Invitat la podcast-ul lui Damian Drăgici, Mario Fresh a recunoscut că el și Alexia Eram au fost separați pe o perioadă de două luni.

Citește și: Mario Fresh, surpriză nocturnă pentru Alexia Eram. Cum a întâmpinat-o artistul pe fiica Andreei Esca: „Te iubesc!”

„ Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult.”, a mărturisit artistul, în urmă cu ceva timp, în cadrul podcast-ului.

Elexia Eram nu va petrece Crăciunul alături de Mario Fresh. [Sursa foto: Instagram]