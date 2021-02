Alexia Eram și Mario Fresh își dorescă să devină părinți?! Ce planuri de viitor au: „Mă văd o mamă tânără”

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showniz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de mai bine de patru ani și jumătate. Fanii se întreabă dacă cei și-au făcut deja planuri în ceea ce privește viitorul. Recent, Alexia Eram și Mario Fresh le-au dezvăluit fanilor că nu s-au gândit să înceapă o familie prea curând, ei fiind încă foarte tineri.

„La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a declarat Mario Fresh.

Alexia Eram și Mario Fresh își doresc să fie părinți tineri [Sursa foto: Instagram]

Alexia Eram își dorește să devină o mamă tânără

Alexia Eram a mărturisit că nu se gândește să devină mamă momentan, ci

este mai degrabă reprezintă un plan care ar urma să fie pus în aplicare în câțiva ani buni de zile. În următoarea perioadă, fiica Andreei Esca își dorește să obțină permisul de conducere.

„Și eu mă văd o mamă tânără, poate la 26-28. N-am abordat subiectul în familie, suntem prea tineri. Vreau acum să-mi iau permisul, pentru că mă chinui de vreo doi ani să-l iau, mai apoi să-mi termin apartamentul (…). Noi mai stăm până la copil. Am petrecut mult timp împreună în carantină, dar în rest, acum, nu. Suntem ca înainte. E schimbare la mine, că nu mai plec în Anglia. Oricum, nu ne grăbim. Avem patru ani și jumătate acum. Ne place viața, momentan”, a mărturisit Alexia Eram.