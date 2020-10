Alexia Eram și Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună încă din adolescență. Cei doi nu ezită șă-și arate sentimentele și public, postând diferite fotografii împreună sau mesaje siropoase, care nu sunt întotdeauna interpretate bine. După întreg scandalul cu Alex Velea, fata Andreei Esca a rămas lângă iubitul ei și l-a sprijinit, așa cum era de așteptat. Cei doi îndrăgostiți au planuri mari și profită de timpul petrecut împreună. În ultimul timp, Mario Fresh a fost implicat într-un conflict cu Alex Velea, după ce a decis să rupă orice legătură cu Golden Boy. Iubitul Alexiei Eram a postat, ieri, un mesaj pentru cei care i-au fost aproape de-a lungul timpului. Mario a vorbit despre relația cu Alex Velea, pentru prima dată de la izbucnirea scandalului.

”Am fost un GoldenBoy de la bun inceput si asa o sa raman, indiferent de drumul pe care mă va conduce viata. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci cand am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost cate ceva de adaugat sau de schimbat in vlogul pe care l-a facut, dar e ok si asa... povestea suna diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul ca a fost cerebral si incheie acest capitol asa frumos. Nu vreau sa merg mai departe cu vibe-uri rele, doar recunostinta si multumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13”, a spus Mario Fresh, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Fotografia care a stârnit controverse în online

Alexia Eram îi ține mereu la curent pe fanii ei, cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Așadar, de curând, fata Andreei Esca a postat două fotografii pe pagina ei de Instagram, iar una din poze a stârnit vâlvă printre internauți. Mulți n-au înțeles gestul celor doi sau felul în care s-au pozat și au trecut la comentat. Multe dintre comentariile răutăcioase au fost și șterse.

„Nu aveți bun simț”, a scris cineva, comentariul fiind șters ulterior. „Ar trebui să vă fie rușine de părinți voștri voi așa sunteți minunați”, a comentat un alt internaut.

”Astia sunt modele pentru altii....si altora le place”, a mai comentat cineva.