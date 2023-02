Alexia Eram și părinții lui Mario Fresh, în culmea disperării. „I-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia”

In articol:

Mario Fresh este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi din țară. Cântărețul se bucură de o carieră de succes și de aprecierea fanilor, dar și de o relație frumoasă alături de fiica Andreei Esca, Alexia Eram.

Mario Fresh se poate numi un tânăr împlinit la cei 23 de ani ai săi, întrucât pe plan profesional cariera sa este într-o ascensiune continua, piesele sale fiind ascultate și fredonate de o generație întreagă.

Alexia Eram și părinții lui Mario Fresh, terorizați de artist

Mario Fresh este un tânăr foarte talentat și creativ, bucurându-se de celebritate la o vârstă destul de fragedă. Tânărul a muncit din greu pentru a ajunge în punctul carierei în care se află, însă nu vrea să se oprească aici.

Într-un interviu pentru Cancan.ro, artistul a mărturisit că a primit în dar ukulele, instrument cu care își disperă familia. Tânărul cântă de dimineața până seara la ukulele, iar apropiații săi nu știu ce să mai facă să îl oprească.

„ I-am distrus, de când am ukulele, am primit de ziua mea de la Raed, tovarășul meu bun. Și chiar cu cadoul de la el am scris piesa, a plecat «Ai fost», de la acordurile cântate pe ukulele, de acolo a plecat toată piesa cu Alina Eremia. Pot să zic că e cel mai tare cadou, care îți mai aduce încă un cadou, e extraordinar.

Cânt în fiecare seară, în fiecare dimineață, i-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia. Dacă vin ai mei la mine își pun mâna în cap, «iar te apuci, mă, iar te apuci?». Și nici nu-i bag în seamă când spun «Mario, trezește-te, Mario, ridică-te, îmbracă-te, că plecăm».”, a mărturisit Mario Fresh pentru sursa citată mai sus.

Mario Fresh, un romantic incurabil

Mario Fresh și Alexia Eram trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 6 ani. Cei doi sunt aproape tot timpul împreună, iar dragostea lor nu pare să se termine niciodată. Artistul și fiica Andreei Esca sunt îndrăgostiți nebunește și își planifică o viață îndelungată împreună.

Cântărețul se declară un romantic clasic, îi place să îi facă surprize iubitei sale și o surprinde pe aceasta de fiecare dată când are ocazia.

„ Îmi place să fiu romantic. Nu sunt eu cu lucrurile foarte speciale, să fac niște ținte prin casă, să le găsească, să tragă de ele, să cadă ceva, o surpriză. Îmi plac mai mult lucrurile mai clasice, ei îi plac foarte mult surprizele astea mici, muncite, să scrii o scrisoare, să faci o inimioară, s-o tai tu, să faci confetti. Eu sunt foarte neîndemânatic, în primul rând, și nu-mi ies lucrurile astea, dar trebuie undeva să ne întâlnim la mijloc.”, a mai spus Mario Fresh.

