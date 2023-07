Alexia face furori cu piesa "Interstelar", dar nu multă lume știe cum s-a apucat de muzică! Artista a dezvăluit cum și-a început cariera și ce melodii a cântat prima dată

In articol:

Alexia, una dintre vocile fenomen ale momentului a fost invitată la "Duet cu Alexandra Ungureanu", unde și-a deschis sufletul și a povestit cum a început drumul său în muzică, dar și ce rol au jucat părinții în carieră.

Tânăra artistă s-a bucurat de un succes colosal cu piesa "Interstelar", însă nu mulți dintre cei care i-au ascultat hit-ul știu că Alexia și-a început drumul pe scenă cu muzica populară. Folclorul a fost ca prima dragoste pentru artistă și nu ar exclude, în viitor, varianta lansării unul album cu muzică populară.

Extrem de atentă la toți banii pe care îi face, Alexia a știut cum să investească în ea și pasiunea ei, talentul la afaceri fiind dobândit de la cei doi părinți economiști. Întotdeauna s-a uitat atent la modul în care își investește banii și mereu s-a gândit de două ori când a mers în mall să își cumpere câte ceva.

Alexia povestește cum a început drumul ei în muzică

Alexia a cucerit publicul cu piesa "Interstelar", melodie difuzată la fiecare post de radio și ascultată de sute de milioane de români. Frumoasa artistă are însă o poveste de viață impresionantă, iar prima dragoste a ei a fost muzica.

Drumul pe scenă nu a început însă de la muzica pop, ci de la folclor, la care artista se pricepe de minune, așa cum i-a arătat și Alexandrei Ungureanu, în emisiunea de la Kanal D2.

"Am început cu muzica populară că acesta a fost parcursul meu.(...) Lucrurile evoluează așa cum evoluează și muzica pop. Mai cânt și muzică populară, doar că am ieșit puțin din liga aceea cumva, pentru că am vrut să intru în alta.

Vorbeam și cu Alex Pelin cu Vlad Lucan și cu toată gașca de unde sunt acum că am vrea, la un moment dat, să pregătim o chestie de genul, dacă nu un album, dar de folclor folclor, nu ceva comercializat. Aș vrea să fac ceva în direcția asta", a explicat Alexia, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Ce a făcut Alexia cu primii bani câștigați din muzică

Alexia a știut bine cum să își investească primii bani făcuți din muzică. Tânăra și-a luat întotdeauna fie accesorii, fie instrumente și uneori poate și haine care să o ajute la imaginea de pe scenă, însă mereu a fost vorba de piese ce au legătura cu muzica.

Primul microfon a fost achiziționat din banii ei și recunoaște că întotdeauna a fost o fată extrem de strângătoare.

"Eu am fost foarte strângătoare, vin și dintr-o familie de contabili, de economiști, deci acolo a fost pe foarte multă atenție pe cheltuieli. Cred că mi-am luat tot ceva de muzică. Am investit în ceva, nu mai știu dacă în primul meu microfon ori haine, dar oricum ceva de imagine. Am gândit mereu foarte bine fiecare investiție, nu doar prima", a explicat Alexia, la Kanal D2.

Întrebată cum se descurcă cu banii făcuți din muzică și dacă a ajuns la un nivel foarte bun din punct de vedere financiar, Alexia a fost cât se poate de sinceră:

"Este într-un parcurs. Adică nu știu dacă aș putea să zic neapărat treaba asta că e bine sau rău, este foarte ok pentru nivelul la care sunt și îți dai seama, cu cât o să urc încă o treaptă și încă o treaptă o să fie și mai bine, îmi place să îmi gândesc investițiile, nu să mă arunc neapărat pe ceva.

Mă gândesc cumva de două ori înainte și dacă mă duc la mall să îmi iau haine sau văd ceva ce îmi place, mă gândesc foarte bine înainte", a răspuns ea.

Ce spune Alexia despre succesul piesei sale

Odată ce oamenii au ascultat piesa "Interstelar", au crezut, la prima ascultare, că ar fi interpretată de Andia, iar acest lucru nu a făcut altceva decât să o bucure pentru artistă, tocmai pentru că astfel a urcat cumva o treaptă în drumul spre succes și a devenit și mai vizibilă.

Citește și: Adrian Minune face lumină în scandalul în care a fost implicat! Ce a spus manelistul despre Sorinel Puștiu, la doar câteva zile de la cearta dintre ei: „Fac parte din familia mea”

"La "Interstelar", foarte multe comentarii să zicem 6 -7 din 10 sunt oameni care spun că ei credeau că e Andia. Mie mi se pare foarte tare acum să fiu comparată cu Ema, Andia, pentru că înseamnă că am urcat cumva o treaptă și e un semn că începi să fii vizibil.

Mă bucur că sunt comparată cu niște voci bune(...) Din punctul meu de vedere toată lumea are loc sub soare în egală măsură. Nu fură nimeni nimic de la gura nimănui, eu pe principiul acesta funcționez", a mărturisit Alexia, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

