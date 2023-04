Alexia, fetița cu brațele replantate, prima apariție la TV alături de medicul care i-a salvat viața. A făcut dezvăluiri emoționante, după tot calvarul prin care a trecut: „Dumnezeu așază lucrurile cum știe el mai bine”

In articol:

În urmă cu circa 5 luni, chiar înainte de Crăciun, Alexia a fost victima unui grav accident de autocar, în urma căruia ar fi putut rămâne fără ambele brațe. Tânăra a demonstrat tuturor că minunile există în fiecare zi și că, indiferent de gravitatea situației, există întotdeauna o cale de rezolvare, chiar și în cazul unor astfel de cazuri dramatice, așa cum s-a întâmplat pentru ea. Ambele brațe i-au fost replantate de un medic căruia îi va fi recunoscătoare toată viața, primind o a doua șansă pentru a trăi o viață normală.

Înainte de Paște, Alexia, Eric, fratele său, și medicul care i-a replantat brațele la scurtă vreme de la cumplitul accident, au împărtășit încă o dată cu toată lumea cursul evenimentelor care s-au desfășurat în ziua gravului accident de autocar, demonstrând că nimic nu este întâmplator și că tânăra de 15 ani a beneficiat de toată susținerea de care avea nevoie pentru a putea reveni la viața normală.

Eric, fratele Alexiei: „Am luat-o pe Alexia, brațul și am fugit”

Imediat după accident, Eric, chiar dacă a trăit șocul vieții lui să-și vadă sora fără un braț, în acel moment a luat decizia care avea să reprezinte noua șansă a Alexiei de a trăi o viață normală.

Tânărul de 17 ani i-a căutat brațul, și-a luat sora și ulterior a fugit la ambulanță.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și lui Silviu, care a fost în stânga mea. El a fost afectat grav la cap. El cred că m-a salvat și după eu am salvat-o pe sora mea. A fost un șoc când am văzut-o fără un braț.

Prima dată credeam că visez, voiam să mă trezesc… A fost ceva din proprie inițiativă. Așa am simțit. Am luat-o pe Alexia, brațul și am fugit”, a povestit Eric, fratele Alexiei, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Medicul Sidonia Șușanu, schimbare de plan în ultimul moment

Decizia de a-i replanta brațele Alexiei a fost luată în ultimul moment, pentru că, inițial, planul era cu totul altul, respectiv acela de a-i amputa brațul strivit și replantat pe cel rupt.

„Fusese după o zi în care deja mai avusesem o fetiță de la Roman. O strivire a membrului inferior. Nu chiar ne-am așteptat ca în seara următoare să fim anunțați că s-a declarat cod roșu cu victime multiple, copii. Medicul care era de gardă în spital mi-a transmis despre Alexia că are o mână strivită și una amputată.

I-am spus că mâna strivită o vom amputa și o vom replanta pe cea care este detașată complet, părea mai puțin lezată. A fost o decizie de o fracțiune de secundă. În momentul în care i-am văzut membrele, mâna dreaptă avea două structuri nervoase importante, dar masele musculare erau foarte puternic strivite. M-am gândit, ‘Doamne, cum să-i amputez copilului o mână care are 2 din 3 nervi principali?’”, a relatat Sidonia Șușanu, în cadrul emisiunii amintite.

Medicul care a operat-o pe Alexia: „A avut o șansă extraordinară de la început”

Ea, cumva, în tot accidentul ăsta nefericit a avut o șansă extraordinară de la bun început. Mai întâi a fost Eric, care a a găsit-o și i-a recuperat brațul. După aceea au fost colegii de la ambulanță, care i-au oprit hemoragia foarte repede. Colegii de la ambulanță au acționat extrem de repede. Ea a ajuns la noi complet echilibrată din punct de vedere hemodinamic.

După aceea a avut șansa unui medic la spitalul din Pașcani, care a resuscitat-o foarte rapid. Și transportul dinspre Iași, a avut un noroc extraordinar ca medicul de pe ambulanță să fie doamna doctor care a adus-o rapid în spital.

A fost un lanț de unire în care eu am fost ultima verigă. Toate s-au sincronizat perfect. Din momentul accidentului și momentul în care am început operația a fost maxim o oră și jumătate”, a povestit medicul Sidonia Șușanu.

Alexia, mesaj emoționant după trauma prin care a trăit, în prag de Paște

Alexia a demonstrat că este o adevărată luptătoare și că, în ciuda faptului că trecut printr-o astfel de mare încercare în viață, este pregătită să trăiască cu bucurie pentru tot ceea ce are.

„De când eram în spital, nu puteam să văd altă cale, cum m-aș putea simți altcumva. De ce ar trebui să m simt negativ dacă eu sunt bine și dacă sunt acum pe picioarele mele. Mi-au scris o grămadă de persoane. M-a ajutat foarte mult că au fost alături de mine. Să rămână mereu cu capul sus. Să nu se gândească niciodată că nu mai pot. Să aibă încredere în Dumnezeu, pentru că el așează lucrurile cum știe el mai bine. Și să privească în față”.