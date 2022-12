Alexia și-a reîntâlnit pentru prima oară familia, după tragedie! Fetița rănită în accidentul de la Pașcani a putut, în sfârșit, să își vadă tatăl și fratele: "A răbufnit în plâns"

In articol:

La câteva zile de la cumplitul accident de la Pașcani, Alexia Tudose a putut să își revadă pentru prima oară familia. Fetița de 15 ani, căreia medicii cu reușit să îi replanteze brațele după o operație complicată, a suferit o altă intervenție chirurgicală, iar acum dă semne de recuperare.

Alexia, revedere emoționantă cu tatăl și fratele ei: "A răbufnit în plâns"

Familia Alexiei Tudose a trecut prin momente cumplite, după accidentul de la Pașcani. Impactul puternic, din timpul tragediei, a făcut ca fetița de 15 ani să rămână fără mâini. Din fericire, medicii au reușit să-i replanteze brațele acesteia, iar acum adolescenta începe să își revină. Ea a suferit deja a doua operație de reconstrucție a structurilor nervoase și momentan se află încă în spital.

Fratele și tatăl Alexiei au reușit, în sfârșit, să o viziteze. Revederea a fost una plină de emoții: "Acum am văzut-o pe Alexia. Am îmbrăţişat-o, am fost foarte bucuros. Este foarte bine. Foarte fericită, zâmbeşte, se mişcă mai greu, dar e în regulă. A fost foarte emoţionant. Tatăl meu a răbufnit în plâns, m-am luat şi eu după el, n-am mai putut. Este puțin ameţită, dar fericită.", a declarat Eric, fratele Alexiei, potrivit observatornews.ro.

Tatăl Alexiei, fetița rănită în accidentul de la Pașcani [Sursa foto: Captură video]

Filmul accidentului de la Pașcani, prin ochii lui Eric

Evoluția Alexiei din ultimele zile i-a mai liniștit pe cei apropiați, după sperietura pe care au tras-o. Fratele adolescentei nu poate uita, însă, nici acum momentele dureroase, în care a realizat că sora lui și-a pierdut brațul în accident: "Vorbeam cu un prieten, iar la un moment dat vedem că şoferul trage foarte agresiv în dreapta de volan. În câteva secunde se întâmplă accidentul. După ţip după Alexia foarte insistent, nu îmi răspunde.

Am văzut că se mişcă puțin, am ridicat-o rapid, am ţipat că nu mai are un braţ şi i-am văzut braţul la câţiva cm de noi. Am luat braţul, am luat-o şi pe ea şi am ieşit din autobuz. Şi acum mă gândesc cum am reuşit.", a mai spus Eric, pentru sursa citată.

Alexia, fetița rănită în accidentul de la Pașcani și fratele ei, Eric [Sursa foto: Facebook]