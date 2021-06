Alice Badea a rupt tăcerea! Motivul despărțirii de What's Up: „Așa am decis...”

Alice Badea, noi declarații despre despărțirea de What's Up 15:23, iun 23, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

What's Up și Alice Badea au luat lumea showbiz-ului prin surprindere după anunțul despărțirii. Singura care a vorbit despre cele întâmplate este fosta iubită a artistului. Povestea lor de dragoste părea fără sfârșit, în contextul în care în urmă cu câteva săptămâni, What's Up îi spunea că vrea să întemeieze o familie cu blondina.

Alice Badea a fost singura care a făcut lumină în ceea ce privește despărțirea de artist. Ea susține că între cei doi nu a existat o ceartă majoră care să ducă la despărțire, ci a fost o decizie de luată de comun acord. Pentru moment, ei vor să petreacă puțin timp separați.

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat Alice Badea, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Alice Badea, noi declarații despre despărțirea de What's Up

Alice Badea, despre despărțirea de What's Up

What's Up și-a îngrijorat fanii după ce a anunțat că pleacă în străinătate pentru o perioadă de timp, unde urmează să se trateze pentru problemele de sănătate pe care le are. „Vă pup, vă iubesc, plec o vreme să-mi liniștesc inimioara! Ps: Pe drum spre aeroport, sper să nu fie ultimul drum…”, a mai scris artistul pe rețelele de socializare.

Citeste si: What’s Up a surprins pe toată lumea cu ultima postare. Motivul pentru care artistul a plecat din România: "Sper să nu fie ultimul drum…"

Alice Badea a ales să ofere cât mai puține declarații despre starea iubitului ei, cât și despre despărțire. „Am decis să ne separăm și atât. El e în vacanță, eu am treabă. Aș vrea să spună el când o să spună. Eu nu pot vorbi în numele lui, dar a plecat și a luat o pauză să își pună ordine în sănătate, viață și gânduri”, a povestit Alice Badea.