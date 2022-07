Alice Cavaleru, clipe de groază la miez de noapte. Cu ce probleme s-a confruntat fiica sa: ”Pe jos, în baie”

In articol:

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia traversează una dintre cele mai frumoase perioade. Cei doi sunt deja părinții unei fetiței, iar pe drum se află și cel de-al doilea copil.

Însă, până ce familia va fi în formulă completă, chiar dacă până acum au fost mereu împreună, recent, cei doi soți au optat pentru o escapadă în doi.

Zora și-a pus mama la grea încercare

Doar că planurile lor de acasă nu au coincis deloc cu ceea ce avea să se întâmple. La miez de noapte, când nimic nu prevestea o așa ”stare de alertă”, Alice Cavaleru a fost sunată de către mama sa, depășită de situația de la București.

Cum soții se află în acest weekend la Constanța, Zora a rămas în grija bunicilor, care, însă, din păcate, nu i-au putut satisface toate dorințele.

Și anume, fata nu a dorit să adoarmă până ce mama nu i-a fost aproape.

”Mă minunez în fiecare zi de capacitatea iubirii de mamă de a mă transforma în cea mai bună variantă a mea. Desigur, există multă frustrare, neputință și tristețe când nu reușești să oferi tot ce ți-ai dori sau când te depășesc situații pe care ai vrea să poți să le rezolvi cu praful tău magic de mamă. Azi-noapte Zori a dormit fără mine și, la 12 noaptea, m-a sunat mama mea disperată că s-a trezit la puțin timp după ce au adormit și de o oră plângea fără oprire. Doar repeta "vreau să stau cu mami acum" mecanic, printre suspine. Nici nu deschidea ochii”, și-a început destăinuirile Alice Cavaleru.

Ulterior, mesajul publicat pe Facebook a continuat. Vedeta spune că în prima fază, văzându-și copila plângând, fiind și la distanță de ea, pur și simplu nu a știut cum să reacționeze, mai ales că a fost pentru

prima dată când s-a confruntat cu o așa problemă.

Ulterior, datorită tehnologiei, soția lui Drăghia a găsit metoda ideală prin care să-și calmeze copilul. A fost nevoi de zeci de minute, răbdare și speranță ca Zora să se calmeze și să poată să adoarmă.

”Eram pe video call și nu mai știam ce să-i spun ca să o liniștesc puțin. Apoi mi-a venit ideea să-i cânt. După un timp, s-a calmat puțin și asta mi-a dat timp să mă adun și să-mi dau seama că mai bine îi spun povești pentru că așa o adorm în fiecare seară. Am lăsat de mult cântecele la somn. Așa am reușit să mă înțeleg cu ea. Voia să stea doar cu mine (adică cu telefonul pe video call cu mine) în camera ei și să-i spun povești. Și așa am stat 40 de minute, pe jos, în baie, și i-am spus povești până a adormit. Le-am citit de pe internet, recunosc, pentru că nu aș fi avut capacitatea să mă adun ca să improvizez”, a mai scris vedeta.

După o așa noapte, petrecută pe podeaua din baie, Alice Cavaleru, cu inima zdrobită de dorul fiicei sale, dar și dată peste cap din cauza tristeții Zorei, se mândrește cu reușita sa, dar recunoaște că rolul de mamă nu este deloc unul ușor. În același timp, însă, se arată recunoscătoare cu viața pe care o duce acum alături de Vladimir Drăghia.

Mai mult decât atât, ea spune că tocmai de frica acestor ”despărțiri” temporare, pe care este conștientă că în curând le va trăi la dublu, vrea ca fiica sa să se obișnuiască cu somnul de una singura, chiar dacă nici ei nu îi este ușor să o țină la distanță.

”A trecut. Se pare că s-a mai trezit o dată, spre dimineață, dar a reușit să adoarmă la loc. A fost o noapte grea, nu prea am dormit și am capul greu, dar am și o mică victorie: am reușit să o liniștesc și să o adorm de la distanță. De frica acestor momente îmi doresc ca din când în când să doarmă singură, nu că nu aș vrea să mai doarmă cu mine. Vreau doar să poată să doarmă fără mine dacă e nevoie, dar pare că mai avem până acolo. E greu, dar îmi iubesc viața mai mult ca oricând pentru că e Mușețica mea în ea și îmi doresc să am o viață lungă pentru că nu vreau să o las singură. Și când mă gândesc că o să o iau de la capăt cu al doilea meu pui și o să am sentimentele astea la dublu!”, a concluzionat soția lui Vladimir Drăghia.