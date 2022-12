Alice Cavaleru, în culmea fericirii! Au trecut trei luni de când soția lui Vladimir Drăghia a devenit mamă pentru a doua oară: „Anul acesta a fost o lecție pentru mine”

In articol:

Cu trei luni în urmă, Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți pentru a doua oară. Atunci, în viața lor a venit micuța Alegra-Nova, mezina familiei.

Ultimele luni nu au fost deloc ușoare pentru familia lui Vladimir Drăghia, pentru că mezina a avut câteva probleme de sănătate.

Alice este foarte mulțumită de surpriza pe care i-a adus-o anul acesta. [Sursa foto: Instagram]

Alice Cavaleru, mărturisiri la trei luni după ce a devenit mamă pentru a doua oară

Imediat după ce a născut-o pe fiica sa cea mică, viața lui Alice Cavaleru s-a transformat într-un adevărat roller coaster.

La scurt timp după ce a adus-o pe lume pe Alegra, aceasta a început să aibă probleme de sănătate, așa că Alice a fost nevoită să stea cu cea mică în spital, pentru ca fetița să poată beneficia de supravegherea medicilor de specialitate.

Acum însă, lucrurile se îndreaptă spre bine, însă acest lucru nu înseamnă că vedeta are parte de o viață foarte liniștită, având în vedere că are doi copii micuți.

Însă nu regretă nimic și crede că toate aceste experiențe au făcut-o mai puternică.

„Trei luni și două zile de bucurie cu Alegra-Nova. 🐣 Încerc să mă bucur în tihnă de fiecare secundă pentru că timpul zboară, dar în ultimul timp, viața mea e un carusel: când e totul pe slow și mă bucur de puiuțul meu cel mic, când e totul pe repede-înainte și trebuie să mă ocup și de puiuțul cel mare, de proiecte și de deadline-uri.

Anul acesta a fost o lecție pentru mine pentru că am fost nevoită să învăț că lucrurile nu se întâmplă în ritmul în care îmi doresc, că nu le pot face pe toate… Dar când trag linie, tot mi se pare că sunt mult pe plus. Când mă uit la cât de mare, inteligentă și adorabilă este Zora, când mă uit la Alegra cum zâmbește după ce am așteptat-o atât de mult (și am trecut prin ceva peripeții), sufletul meu e mulțumit și liniștit”, a scris Alice Cavaleru pe Instagram.

