Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia trec prin clipe grele! Fiica cea mică a vedetei, Alegra, se confruntă cu probleme de sănătate: „Planuri anulate și trei nopți nedormite”

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți pentru a doua oară cu câteva luni în urmă. Atunci, frumoasa vedetă a adus-o pe lume pe mezina familiei, Alegra.

Fiind primul Crăciun în care familia Cavaleru-Drăghia l-a petrecut în formulă completă, Alice avea planuri pentru ca cei dragi ei să aibă parte de sărbători minunate.

Din nefericire, acestea au fost date peste cap de problemele de sănătate cu care se confruntă micuța Alegra.

Micuța nu s-a simțit deloc bine în zilele care au trecut, spre disperarea părinților ei. [Sursa foto: Instagram]

Alegra, bolnăvioară în perioada primului ei Crăciun

Primul Crăciun pe care Alegra l-a petrecut cu familia ei a fost dat peste cap de problemele de sănătate cu care fetița s-a confruntat.

Aceasta a răcit și s-a simțit foarte rău dar, din fericire, nu a fost nevoie ca mezina familiei să fie internată.

Fiind foarte activă pe rețelele de socializare, Alice le-a povestit urmăritorilor tot ce a pătimit Crăciunul acesta.

„Primul Crăciun al Alegrei a venit la pachet cu prima ei gripă: febră, planuri anulate și trei nopți nedormite, dar măcar e fără internare. Acum deja e mult mai bine și cred că pot spune că am sărit și hopul ăsta. Sper ca 2023 să vină cu sănătate și liniște pentru toată lumea”, a povestit Alice Cavaleru, într-o postare distribuită pe Instagram.

Din păcate, nu este prima dată când micuța s-a confruntat cu probleme de sănătate. La scurt timp după ce a venit pe lume, Alegra a fost diagnosticată de către medici cu septicemie.

„Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă. A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. M-am internat cu ea în spital spre dimineață, după o noapte de așteptare. Făcuse o infecție pe glanda salivară. Diagnostic: parotidită infecțioasă, lucru foarte rar întâlnit la un bebeluș atât de mic.

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei. Am ascultat vorbele doctorului aproape înghețată.” ,a povestit Alice la acea vreme.