Alice Cociuba a murit într-un accident auto. Mașina fotbalistei a fost lovită de un tren Interregio, în Ajunul Crăciunului.

Alice Cociuba în vârstă de 21 de ani, care activa la echipa AC Piroș Security a murit în seara de Ajun. Alice Cociuba era la volanul autoturismului său în momentul în care a fost lovită de un tren Interregio. Tragedia s-a petrecut în orașul Ineu, la trecerea înspre Șicula. Alături de Alice, în mașină se mai aflau alți trei tineri, însă aceștia au supraviețuit și se află în afara oricărui pericol, potrivit sportarad.ro

Alice Cociuba [Sursa foto: Facebook]

Mesaje de condoleanțe pentru familia îndurerată

Zeci de apropiați ai tinerei au lăsat mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. Cu toții regretă moartea timpurie a frumoasei sportive.

”Sunt atâtea întrebări și totuși puține răspunsuri! De ce tu? De ce acum? De ce? Spune mi ca nu este adevărat și că ne vom revedea pe terenul de fotbal!!!Aștept și totuși nimic. Ai lăsat o durere imensă, ireală, dar totuși reală.Nu te voi uita niciodată! Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet drag!” e mesajul postat pe Facebook de una dintre fostele colege ale fotbalistei.

„Alice ai plecat prea repede de lângă noi, ai plecat fără sa ne ținem frumoasa aniversare de 22 de ani. Nu am cuvinte sa descriu durerea și golul pe care ni l-ai lăsat in suflet! Sunt atâtea întrebări și totuși puține răspunsuri! Așteptăm momentul in care pășeam amândouă pe același teren de fotbal sa ne bucurăm împreuna Petru gol…Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace sora mea geamănă din alta mama! imi vei lipsi enorm,enorm de mult!”, se arată în alt mesaj.