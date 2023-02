Alice Peneacă este însărcinată! Fosta soție a lui Bobby Păunescu a publicat primele imagini cu burtica de gravidă

In articol:

Alice Peneacă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fotomodelul se pregătește să devină mamă pentru prima oară.

Alice Peneacă îl face tată pe iubitul ei, Dragoș Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte își duc relația la un alt nivel. La mai puțin de un an de când s-au afișat împreună în spațiul public și au recunoscut că formează un cuplu, cei doi au aflat că vor deveni părinți. Anunțul a fost făcut chiar de către celebrul fotomodel pe rețelele de socializare, într-un mod cu totul inedit. Alice și-a lăsat urmăritorii să creadă că este vorba de o filmare obișnuită, în care le prezintă un outfit, iar la final și-a arătat burtica de gravidă: "Our team is getting bigger (n.r. Echipa noastră se mărește)", a scris șatena pe contul personal de Instagram.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte [Sursa foto: Instagram]

Clipul cu Alice a devenit rapid viral, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară: "Felicitări! Să fiți sănătoși!", "Felicitări!!!! Sarcină ușoară și multă sănătate!", "Hehe! Așteptam acest moment", "Ești absolut superbă, felicitări!", "Original modul de a anunța! Congrats! Sarcină ușoară", au fost doar câteva dintre comentariile publicate în mediul online.

Alice Peneacă a fost căsătorită cu regizorul Bobby Păunescu

Înainte de a-și găsi liniștea în brațele afaceristului Dragoș Caliminte, Alice Peneacă a trecut printr-un mariaj eșuat. Modelul s-a căsătorit în 2015 cu regizorul și producătorul Bobby Păunescu, cu care avea o relație la acea vreme de doi ani.

Lucrurile nu au mers, însă, așa cum s-au așteptat, iar în 2018 au decis să divorțeze: "Din păcate, aşa este viaţa, cu bune şi cu rele. Acum urmează să vedem ce ne rezervă viitorul. Orice spune sau ce va spune ea, eu nu o să comentez din simplul motiv că sexul frumos are întotdeauna dreptate.", mărturisea Bobby Păunescu la scurt timp de la despărțire, potrivit cancan.ro.

Alice Peneacă și Bobby Păunescu, pe vremea când erau căsătoriți [Sursa foto: Captură video]