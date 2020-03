Alimente care nu expira. Top 5 produse alimentare

Sunt alimente care nu expira? Exista produse alimentare pe care le poti consuma fara probleme chiar daca pe ambalaj au un termen de valabilitate care a fost depasit? Care sunt alimentele pe care le poti gati fara sa iti faci griji in privinta datei de expirare.

Va prezentam produse alimentare care pot fi consumate fara probleme pentru ca fie nu expira, fie au un termen de valabilitate foarte mare, daca sunt depozitate corespunzator.



Alimente care nu expira: Orezul

Orezul este un aliment pe care il poti folosi chiar si dupa 30 de ani, daca l-ai depozitat corespunzator. Orezul alb, salbatic, Arborio, jasmine sau basmati se regasesc pe lista produselor care nu expira. Exceptie face orezul brun, care contine uleiuri naturale si care cu timpul poate deveni ranced. In cazul orezului brun, termenul de valabilitate este de aproximativ 6 luni.

Specialistii recomanda depozitarea orezului ambalat in locuri uscate si ferite de lumina, in camara sau chiar in frigider. Odata ce ati desfacut ambalajul, depozitati orezul intr-un recipient de sticla sau intr-o punga de plastic, bine sigilata.

Alimente care nu expira: Zaharul

Zaharul isi poate modifica textura cu timpul, dar asta nu inseamna ca a expirat si ca nu mai poate fi consumat.

Pe lista alimentelor care pot fi mancate fara sa consultati termenul de valabilitate se regaseste si zaharul: fie ca este vorba despre zahar tos, cubic, pudra, brun. Chiar daca se intareste cu timpul, el poate fi utilizat fara probleme pentru a indulci diverse bauturi sau preparate.

Feriti zaharul de umiditate si de caldura, depozitati-l in locuri uscate si departe de razele directe ale soarelui sau de alte surse de caldura.

Alimente care nu expira: Sarea

Poate nu este chiar o surpriza ca sarea nu expira. Chiar daca este vorba despre sare de masa sau de mare, este un produs alimentar care poate fi folosit indiferent de termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj.

Tot ce trebuie sa faceti este sa feriti sarea de umiditate.

Alimente care nu expira: Leguminoasele

In categoria leguminoaselor regasim: lintea, fasolea, mazarea. Leguminoasele din camara pot fi gatite fara probleme fara sa tineti cont de data de expirare de pe ambalaj. Ca si in cazul alimentelor mai sus mentionate, si fasolea sau mazarea trebuie depozitate in conditii corespunzatoare.

Mai multe studii facute de oameni de stiinta din toata lumea au aratat ca leguminoasele pot fi mancate chiar si dupa 30 de ani, pentru ca acestea isi pastreaza proprietatile nutritive si gustul chiar si dupa atatia ani. Depozitati fasolea, mazarea, lintea etc in recipiente bine inchise, in locuri racoroase si uscate.



Alimente care nu expira: Mierea

Mierea naturala, bio nu expira niciodata. Daca se zahariseste sau pare ca s-a solidificat, o poti face din nou in stare lichida cu mare usurinta. Tot ce trebuie sa faci este sa pui borcanul cu miere intr-un vas la bain-marie si sa amesteci usor in timp ce se afla pe foc.

Arheologii au descoperit in mormintele egiptene recipiente cu miere veche de peste 3.000 de ani, iar specialistii spun ca este buna de consum.