Alin de la Războinici, atac dur la adresa Mariei Hîngu! Ce a putut spune despre fosta concurentă de la Survivor România: "Eu măcar spun adevărul"

Alin Sălăjean o atacă dur pe Maria Hîngu. Ce a spus despre fosta concurentă de la Survivor România!?

În urmă cu doar o zi, Maria Hîngu a fost invitată la emisiunea Teo Show, unde a vorbit despre experiența Survivor România, dar și despre colegii de echipă. Întrebată de moderatoarea emisiunii cum și-ar caracteriza foștii colegi, Războinica a dat un răspuns total neașteptat despre Alin.

Alin: Un om care epatează, de la început și până la sfârșit.

La scurt timp, Alin Sălăjean a postat o primă reacție. Pe contul său de Instagram, fostul concurent de la Survivor România susține că Maria nu spune deloc adevărul în ceea ce privește toată discuția despre competiția fenomen de la Kanal D.

"În această după-amiază, la Teo Show, a fost invitată fosta mea colegă de la Survivor, Maria. La un moment dat, Teo a rugat-o să ne facă o caracterizare fiecăruia din echipa Războinicilor printr-un cuvânt. Maria a ajuns la mine și m-a caracterizat printr-un cuvânt, pe care cu greu și l-a adus aminte, a epata. Maria, îți spun așa, oi epata eu cât oi epata, dar măcar spun adevărul. Norocul tău este, Mărie, că până la 36 de ani, luptele mele nu au fost niciodată cu domnișoarele sau cu doamnele. Eu voi epata în continuare, Mărie, și, în continuare, prin epatarea mea, voi spune adevărul, în comparație cu tine sau cu alții. Zi cu zâmbete, Mărie!", a declarat Alin Sălăjean, pe contul său de Instagram.

Maria Hîngu, declarații despre Survivor România

Maria Hîngu a fost eliminată din competiția Survivor România. În urmă cu doar o zi, a vorbit despre experiența din Republica Dominicană. Fosta concurentă susține că dacă ar avea ocazia să se întoarcă în competiție, cu siguranță răspunsul ar fi unul afirmativ.

”Votul de la Albert a venit cu o explicatie din asta… Eu sunt omul care are cel mai putine sanse sa aduca punctul care sa faca diferenta? Am participat la multe stafete, am participat la final, de asta intram la stafeta, pentru ca lumea credea ca eu pot aduce punctul.

Daca mi s-ar propune sa ma intorc sau sa merg la urmatoare editie, m-as intoarce de cinci ori. M-am adaptat foarte bine, mi-am gasit o gramada de lucruri de facut”, a spus Maria