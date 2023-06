Alin Gabriel Matei, gest neașteptat în memoria lui Petrică Mîțu Stoian. Fiul de suflet al maestrului ne-a spus tot: "Este un dar de suflet" | EXCLUSIV

In articol:

Alin Gabriel Matei a cântat adesea cu celebrul interpret de muzică populară și a fost numit fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian.

Cântărețul i-a remarcat talentul și i-a călăuzit pașii în cariera pe scenă.

La mai bine de un an de la momentul tragic în care s-a stins Petrică Mîțu Stoian, artistul a avut parte de o surpriză pe cinste din partea fanilor. Tânărul interpret a primit un cadou neașteptat, dar extrem de frumos care îi va aduce întotdeauna aminte de mentorul său.

Artistul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit cum s-a întâmplat totul și mai ales cum a reacționat atunci când s-a trezit cu pachetul în care a venit surpriza.

Alin Gabriel Matei, gest neașteptat în memoria lui Petrică Mîțu Stoian

Fiul de suflet al maestrului Petrică Mîțu Stoian a avut parte de o surpriză inedită. Alin Gabriel Matei a primit un dar special, venit chiar din afara țării.

Fanii celor doi artiști i-au pregătit o surpriză și i-au trimis un portret, dar și două căni personalizate cu Petrică Mîțu Stoian.

Citește și: VIDEO Alin Badea, arestat în timp ce făcea live pe TikTok! Care este motivul pentru care iubitul Danielei Badea a fost ridicat de mascați: „Niciodată în viața asta nu a făcut așa ceva”

Gestul lor i-a adus bucurie tânărului așa că a ținut să posteze un mesaj pe contul său de Facebook, prin care să le mulțumească celor care s-au gândit la el.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Alin Gabriel Matei și au aflat toate detaliile despre persoana care i-a făcut surpriza.

"Cadoul a fost surpriză foarte plăcută! A venit din afara țării, de la un grup de susținători de pe Facebook și l-am primit din Italia. M-am bucurat pentru că este ceva frumos și nu mă așteptam și este un cadou de suflet", a dezvăluit Alin Gabriel Matei, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Dorința din copilărie pe care Bella Santiago și-a îndeplinit-o la nunta cu Nicu: „M-am simțit foarte bine”. Artista i-a făcut o surpriză soțului, intrând cântând în biserică- kanald.ro

Citeste si: A fost prins criminalul din Berceni. Bărbatul se află în Olanda- stirileprotv.ro

Surpriza primită de Alin Gabriel Matei, din partea susținătorilor din diaspora [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel Matei își îndeplinește o mare dorință

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian se bucură de evenimente remarcabile în carieră. Artistul ne-a povestit ce planuri are vara aceasta, iar în curând urmează să lanseze un albul împreună cu Orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros.

Citește și: Cum i-a apărut Petrică Mîțu Stoian în vis surorii lui? Maria Tărchilă este distrusă de durere: "Nu îmi zice dacă este bine sau este rău"

"Urmează să scoatem acum albumul cu Orchestra Națională Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros. Cât de curând, în vara aceasta o să îl scoatem, maxim într-o lună și un pic așa", a mai precizat el, în exclusivitate.

Alin a început să lucreze la primul său album împreună cu Nicolae Botgros încă din vara anului trecut. Toate melodiile din repertoriul său erau compuse chiar de el, după cum preciza într-un interviu acordat în 2022.

Alin Gabriel Matei [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: A murit soția lui Alexandru Arșinel! Vestea tristă a venit de la fiul actorului- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iunie 2023. Ce sărbătoare este duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Daniel Balaciu a fost chemat în fața judecătorilor, în urma atacului brutal pe care l-a săvârșit. Detaliul neașteptat de pe fața sa a ridicat multe semne de întrebare- radioimpuls.ro

Alina Gabriel Matei, probleme în mediul online la începutul acestui an

Anul 2023 nu a început tocmai cu dreptul pentru artist. Vedeta a mărturisit în mediul online că a fost hărțuită pe rețelele sociale, iar în luna ianuarie a decis să depună și o plângere penală în acest sens.

Citește și: Mariana Ionescu Căpitănescu a suferit cumplit! Interpreta a pierdut o sarcină chiar în timpul unui concert: „Eram pe scenă, am simțit că mi s-a întâmplat ceva”

"Am fost hărțuit de niște persoane. Mi s-au atribuit acuzații nefondate, mi-au adresat injurii și toate lucrurile care duc la defăimare. De un an de zile se tot întâmplă treaba aceasta și am zis să îmi văd de treaba mea și să îi las în pace și să îi ignor, dar am văzut că nu am cu cine să mă înțeleg așa că am recurs pe cale legală.

Am primit anumite mesaje urâte, de la o anumită persoană și de un an de zile nu încetează, iar eu am suportat treaba asta. Mi s-a umplu paharul și am zis că mai bine să stopez toată treaba asta cu hate-ul acesta pe care îl primesc așa că am depus plângere la Poliție. Este o persoană pe care nici nu o cunosc și nici nu am văzut-o în viața mea", a povestit Alin Gabriel Matei atunci, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!