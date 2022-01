Alin Gabriel suferă după Petrică Mîțu Stoian, chiar în prima zi a noului an: ”Dumnezeu mi-a dăruit un al doilea înger păzitor”

In articol:

Alin Gabriel Matei este băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, tânărul cântăreț fiind instruit pe plan muzical chiar de regretatul artist. Alin suferă și îl plânge pe maestru, chiar în prima zi a noului an. Tânărul interpret de muzică populară a transmis public un mesaj foarte emoționant, pe pagina lui de Facebook, mărturisind că îi este dor de ”nenea” lui, așa cum îi spunea.

” Veți fii in inima și gândul meu la fiecare pas pe care-l voi face. Deși am o bucata din inima rupta, Dumnezeu mi-a dăruit un al doilea înger păzitor, unul sunteți Dvs “ Nene” si celălalt înger este cel primit la creștinarea mea”, este mesajul lui Alin Gabriel.

Postarea făcută de Alin Gabriel Matei [Sursa foto: Facebook]

Alin Gabriel Matei îi duce numele mai departe pe scenă

Cu siguranță regretatul artist, Petrică Mîțu Stoian, ar fi mândru de băiatul lui de suflet, Alin Gabriel Matei! Tânărul cântăreț îi duce numele mai departe pe scenă și nu uită de sfaturile pe care marea legendă

a Mehedințiului i le oferea mereu. Alin Gabriel face tot posibilul ca piesele lui Mîțu Stoian să fie duse mai departe și lumea să nu uite de ele.

Chiar dacă nimeni n-o să-l uite pe Petrică Mîțu Stoian, Alin face tot posibilul ca maestrul să fie mândru de el și de acolo de Sus. Și reușește acest lucru! Alin Gabriel Matei a primit premierul ”Memoriam Petrică Mîțu Stoian”, la un post de televiziune de folclor.

Dacă ar putea să îl mai vadă măcar o dată, tânărul i-ar spune că are momente în care are nevoie de el și de sfaturile lui.

„ Maestre, sufletul Dvs bun și cald s-a ridicat la ceruri acum 2 zile (40 de zile pe 15 Decembrie) și m-am gandit sa va scriu un mesaj: „Nene, dacă v-ați întoarce măcar o ora as avea multe sa va spun, mi-e dor de Dvs și îmi este greu sa accept… am momente de rătăcire, momente in care nu știu ce sa fac, cum sa fac, momente in care am nevoie de sfatul Dvs…”, este mesajul postat de Alin Gabriel Matei, pe pagina sa de Facebook.

