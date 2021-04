Alin Sălăjean, atac dur la adresa lui Sorin! Ce a spus despre concurentul din echipa Războinicilor: "El pune eticheta unei persoane"

In articol:

Alin Sălăjean a făcut declarații neașteptate despre Sorin de la Survivor România 2021. Ce spune despre concurentul din echipa Războinicilor?!

Alin Sălăjean, declarații despre Sorin

Alin Sălăjean a făcut primele declarații despre Sorin de la Survivor România.

Fostul concurent a spus ce îl deranjează cel mai tare la Războinic.

Războinicul susține că ceea ce îl deranjează cel mai tare la Sorin este faptul că el pune etichete prea ușor oamenilor. Inițial a făcut lucrul acesta cu Albert, iar apoi a trecut la Mellina.

"De Sorin nu mai sunt multe de spus.. Chiar nu mai sunt multe de spus. Ceea ce m-a supărat întotdeauna la Sorin.. În interviurile pe care le oferă este că el pune eticheta unei persoane. În urmă cu ceva timp, spunea același lucru despre Albert.. Că nu își găsește locul în echipă, că este izolat, că el se izolează. Văzând că nu îi merge strategia, ca Albert să fie oaia neagră, a căutat pe altcineva. A găsit-o pe Mellina și acum spune exact același lucru și despre Mellina. Dar tu te analizezi vreodată, Sorinache?!", a declarat Alin Sălăjean pe Instagram.

Alin Sălăjean a părăsit competiția Survivor România

Alin Sălăjean a părăsit competiția Survivor România 2021 din cauza unor probleme medicale.

În urma deciziei medicului, concurentul nu poate continua competiția fenomen de la Kanal D. Războinicul și-a luat rămas bun de la colegii de competiție.

”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat…", a declarat Alin.