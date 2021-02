Alin Sălăjean de la Războnici, propus spre eliminare de Sorin! Lovitura la care concurentul Survivor România nu se aștepta: „Tu ai probleme! O să întorc și celălalt obraz!”

ian 31, 2021 Autor: Ana Maria

Conform voturilor publicului, concurentul preferat din echipa Războinicilor este Sorin. El a fost nevoit să facă o nominalizare din rândul colegilor lui.

Sorin: Nu mă așteptam să fiu preferatul, e încă un moment copleșitor. Nu îmi vine să cred, sunt în stare de șoc. Vreau să le mulțumesc celor care mă suțin, oameni care nu mă cunosc, care nu m-au văzut decât aici. Din tot sufletul le mulțumesc.

Daniel Pavel : În această seară trebuie să dai numele unui alt coleg pe care îl votezi spre nominalizare.

Sorin: De ceva timp am un vot în gând. Am jucat la strategia echipei, am încercat să o țin unită și am mers pe mâna tuturor și am zis să fac ce este cel mai bine. în echipa asta au fost greșeli impardonabile și aici nu mă refer la partea sportivă. Poate dacă nu ar fi fost acele greșeli nu aș fi avut acest vot. Îmi asum acest vot cu orice risc, e ceva ce văd indivdual și individualist și am zis eu, le-am dat un sfat și Faimoșilor, să renunțe la veriga slabă din grup, dar nu din punct de vedere sportiv. Aș fi ipocrit să spun că persoana pe care o voi nominaliza este slaba din punct de vedere sportiv. Această persoană este Alin.

Alin Sălăjean de la Războinici, prima reacție după ce a fost nominalizat spre eliminare

Alin Sălăjean: Eu am învățat să nu trăiesc în trecut, pentru că nu mă mai pot bucura de prezent și de viitor. Dacă te gândești la trecut înseamncă că ai probeleme nerezolvate. Pentru mine trecutul nu mai există din moment ce am vorbit despre el. Dacă azi vor pleca acasă, voi pleca cu fruntea su spentru că am demonstrat multe lucruri în acest concurs. Am demonstrat altruism, colegialitate, că sunt un om de încredere și sunt persoane care pot să consolideze spusele mele și am demonstrat mai multe lucruri dar vreau să mă opresc aici pentru că atunci când ajungi în vârful muntelui trebuite să fii umil și modest. Eu îi întorc lui Sorin și celălalt obraz să îmi mai dea o palmă.

