Alin Sălăjean de la Survivor România, declarație uimitoare pentru Alexandra Stan: „Te iubesc! Mor de dragul tău!” Jador: „Și nevastă-ta? Nu te mai doare carnea pe tine?”

Alin Sălăjean de la Războinici a făcut o afirmație surprinzătoare, după ce echipa lui a pierdut și cel de-al doilea meci pentru imunitate de la Survivor România, din această săptămână.

Alin Sălăjean de la Survivor, declarație uimitoare pentru Alexandra Stan

Cel mai îndrăgostit concurent de la Survivor România și cel care a plâns de dorul soției sale are un mic secret. Alin Sălăjean își iubește enorm partenera de viață, dar are o atracție față de Alexandra Stan. Concurentul și-a mărturisit sentimentele în fața tuturor.

Războinicul i-a spus cântăreței că o iubește și că nu mai putea să țină acest lucru doar pentru el. Declarația a șocat-o pe Alexandra Stan, dar și pe colegii săi. Alin Sălăjean a precizat că soția lui știe despre această afinitate pe care o are pentru vedetă.

„Dacă ieri am avut câteva tensiuni, că unii oameni nu au dat totul pentru traseu, astăzi vreau doar să-mi felicit echipa pentru că au muncit până la ultima picătură de transpirație. Te iubesc, Alexandra Stan! Diana știe, trebuia să spun asta, că mor de dragul tău”, a spus Războinicul.

Faimoșii, șocați în primă fază, au reacționat imediat.

Dacă mulți au râs, Jador a ținut să-i atragă atenția lui Alin Sălăjean că are soție acasă.i-a spus căntărețul. În acest timp, Alexandra Stan, uimită de afirmația adversarului ei, a preferat să râdă și să nu spună nimic.

Războinicii de la Survivor România au pierdut jocul de imunitate

Războinicii au făcut eforturi uriașe pentru a câștiga jocul de imunitate și au reușit să aducă și

ei puncte echipei. dar meciul pentru imunitate de la Survivor România s-a terminat cu scorul de 10 la 4 în favoarea vedetelor din Republica Dominicană. Punctul decisiv a fost adus de Zanni.

Marilena: Țin să menționz că pierd cu zâmbetul pe buze, sunt foarte mândra de echipa mea. Fiecare a demonstrat că merge până la capăt. Atunci cand am deschis jocul am simțit o adrenalină maximă. Pierdem cu zâmbetul pe buze, vreau să îmi felicit echipa. Deși ieri am avut o discuție, nu ne-a demoralizat și am fost foarte uniți azi.

Alin: S-ar putea că afirmația pe care o fac să îi surprindă pe unii. E al doilea joc de imunitate pierdut și e asumat. Consiliul mi se pare cel mai liniștitor loc. Pe orice traseu te poți accidență, chiar și la jocurile distractive, te doare inima când pierzi joc de recompensă. Dar la consiliu, eu doar propun. Presiunea nu e pe umerii mei, e pe umerii publicului. Cel care pleacă acasă va ajunge acasă, la cei dragi, la mâncăruri bune. Cine rămâne în concurs e mai puternic, pentru că inseaman că publicul îl apreciază pentru tot ceea ce este. Consiliul e cel mai bun și liniștitor loc în care te poți afla. Referitor la traseu, dacă ieri am avut tensiuni că unii nu au dat tot, azi vreau să îmi felicit echipa, pentru că au muncit până la ultima picătură de transpirație.