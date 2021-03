Alin Sălăjean, declarații neașteptate despre Cătălin Moroșanu! "Mă uitam unde este o ușă deschisă să pot fugi"

In articol:

Alin Sălăjean a făcut declarații neașteptate despre Cătălin Moroșanu. Ce spune Războinicul despre concurentul din echipa Faimoșilor?!

Alin Sălăjean a făcut parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2021. Fostul concurent a fost nevoit să părăsească competiția din cauza unor probleme de sănătate.

Alin Sălăjean, declarații despre Cătălin Moroșanu

Însă, în ultima perioadă, prezentatorul a făcut dezvăluiri despre foștii săi colegi.

Astfel, în urmă cu doar o zi, pe contul său de Instagram, Alin a vorbit atât despre Cătălin Moroșanu, cât și despre Maria. Întrebat de un fan dacă i-a fost frică în momentul în care Moartea din Carpați s-a legat de el, Războinicul a dat următorul răspuns.

"Sincer și direct- întotdeauna. În momentul în care mi-am terminat discursul în consiliu, referitor la Cătălin Moroșanum, mă uitam unde este o ușă deschisă să pot fugi în cazul în care se ridică și vine spre mine. Întreb?! Cui nu îi este frică de moartea din Carpați?! PS: Securea războiului dintre noi a fost îngropată", a scris Alin Sălăjean pe contul său de Instagram.

În continuare, fostul concurent de la Survivor România a mai vorbit și despre comportamentul Mariei din ultima perioadă.

Alin susține că aceasta este foarte ușor de manipulat.

"O concurentă care este ușor de manipulat. Ea la bază este un om bun", a mai declarat Alin Sălăjean.

Alin Sălăjean a părăsit Survivor România

Alin Sălăjean a părăsit competiția Survivor România 2021 din cauza unor probleme medicale. Primele declarații ale Războinicului despre experiența din Republica Dominicană.

”Survivor România este plin de surprize. Vorbeam întotdeauna de bărbăție, vorbeam că trebuie să fiu coerent în vorbire, în fapte, să știți că până în acest moment așa am făcut. Dăcă vă aduceți bine aminte vă spuneam că voi pleca de aici fără niciun fel de resentimente, pentru că pe mine nu mă afectează nicio părerea a unor oameni pe care-i cunosc de ceva timp. Mă afectează doar părerea prietenilor și a familiei. Am avut multe divergențe, am fost cred cel mai votat…", a declarat Alin Sălăjean.