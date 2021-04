Alin Sălăjean, prima reacție după ce Starlin a fost eliminat de la Survivor România: ”Eu am fost înjurat, făcut în toate felurile de către...”

In articol:

Alin Sălăjean, fostul ”războinic” de la Survivor România 2021, s-a bucurat mult pentru prietenul lui, Albert, care a ieșit din nou favoritul publicului. ”Victorie. Vă iubesc. Pentru a opta oară consecutiv, Albert este favoritul publicului doar datorită vouă. Vă iubesc”, strigă Alin, după ce Daniel Pavel a anunțat favoritul publicului în tabăra albastră.

Citeste si: Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România. Războinicul face o nominalizare surprinzătoare. „Este nedrept ce se întâmplă!”

De asemenea, Alin a vorbit și despre eliminarea lui Starlin din competiția fenomen de la Kanal D. ” Eu am fost înjurat de mamă, am fost făcut în toate felurile de către unii dintre colegii din echipa războinicilor. Am plecat iertând pe toată lumea. Tu ieși Starlin în această seară, nu saluți doi oameni cu care ai suferit în aceste patru luni, cu care ai trecut și prin bine și prin rău, dar totuși îi saluți pe faimoși. Mie asta îmi dă mult de gândit. Foarte mult de gândit”, le-a mărturisit fostul războinic de la Survivor, urmăritorilor lui din mediul online.

Alin Sălăjean [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Starlin, eliminat de la Survivor România

Războinicul spune că a învățat multe lecții la Survivor România și va prețui cu adevărat momentele petrecute alături de familie și prieteni. El spune că și-a îndeplinit visul de a vizita locurile în care a crescut în Dominicană, înainte de a pleca acasă, în România.

Starlin, eliminat de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Războinicii câștigă cea mai importantă recompensă de la debutul competiției Survivor România. Starlin: „Am visat momentul ăsta!”

„ Survivor România pentru mine înseamnă multe lucruri. Înseamnă să îmi iubesc mai mult familia de acasă și lucrurile pe care le am, prietenii. Să valorez fiecare secundă din viața mea, fiecare chestie măruntă, fiecare bucățică de pâine pe care mi-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Sunt liniștit, nu simt nimic în afară de ce nu trebuie. Mi-am dorit de la început să am meciuri care să mă ducă în Santo Domingo, spuneam mereu să nu vin aici și să nu văd pe cineva pe care îl cunosc”.

Citește AICI continuarea.