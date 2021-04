Alin Sălăjean, reacție acidă la adresa lui Sorin, după ce războinicul l-a atacat dur pe Albert: ”Încă trăiești în trecut, Sorine”

In articol:

Alin Sălăjean a fost readus indirect de către Sorin, într-o discuție care a avut loc în consiliul de eliminare de la Survivor. După ce albert a ieșit favoritul publicului pentru a șaptea oară, Sorin a simțit nevoia să dea de înțeles că este meritul lui Alin Sălăjean și al altor foști concurenți, care au părăsit competiția.

„Le mulțumesc oamenilor de acasa că mă susțin. Îmi cer scuze în fața lor că nu am adus puncte în utima perioadă. Am un blocaj de care nu am putut să trec. Sper să-mi revin, pentru că acești oameni mă votează și au încredere în mine.

Nu e vreo relaxare, din contră, am pus o presiune pe mine și am tras echipa în jos. Îmi pare rău și în fața lor. Le mulțumesc oamenilor că au încredere în mine și sper să fiu mai bun cum își doresc ei și echipa”, a declarat Albert Oprea.

Alin Sălăjean, replici acide la adresa lui Sorin

Alin Sălăjean a fos atent la cuvintele pe care Sorin le-a spus în consiliul de eliminare de la Survivor și astfel, i-a oferit imediat replica! Fostul războinic a dezvăluit că Sorin încă trăiește în trecut și că norocul lui în competiție a fost că Alin a ieșit din punct de vedere medical.

” Nu m-ai uitat, războiul este aici. Țara Românească e puternică, ai dreptate. Încă trăiești în trecut, Sorine. Nu m-ai uitat din prima săptămână, Țara Românească ți-a spus ție că e puternică. Norocul tău a fost cu mine că am ieșit din punct de vedere medical. Ăsta a fost norocul tău. Dar vezi ce putere are Țara Românească. V-am zis că voi nu aveți putere, numai Țara Românească are puterea de a decide. Îmi știi semnul, Sorine. Bravo, Albert. Sorinache, se pare că balaurul cu trei capete încă mai trăiește. Îți aduci aminte interviurile pe care le dădeai despre mine? Eu nu le-am uitat”, a spus Alin Sălăjean, după vorbele aruncate de Sorin la Survivor România 2021.

