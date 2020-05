In articol:

Alina Ceușan, primele declarații despre sarcină

Alina Ceușan a dat zilele trecute vestea cea mare, atunci când a anunțat printr-un mod inedit că este însărcinată. Bloggerița a făcut acum și primele declarații despre minunea din viața ei, aceea de a da naștere unui copil.

„Nu s-au schimbat foarte multe. Fac sport în fiecare zi, am noroc că am o sarcină foarte ușoară și totul decurge conform planului, și mă simt foarte bine.

Citeste si: Condiții inumane într-un centru de carantină din Târgoviște. Oamenii sunt încuiați în camere, ca la pușcărie: „Sufăr de atacuri de panică”

Citeste si: Șocant! A murit după ce a fost scuipată de o persoană infectată cu COVID-19. Cazul a șocat o lume întreagă

Citeste si: Smiley și Gina Pistol, viitori părinți? Cântărețul a dat din casă: „Suntem...”

Am aflat când avea două luni de sarcină, și am auzit și bătăile inime, a fost foarte emoționant, și pe lângă asta, un sentiment foarte neașteptat a fost că am șimtit cumva milă pentru bebeluș, când l-am vazut atât de mic. Din păcate am mers singură la doctor, din cauza pandemiei.

Nu știu la ce să mă aștept, sunt o persoană foarte calmă din fire. Prefer să nu mă gândesc, prefer să nu îmi fac griji inutile, las lucrurle să evolueze natural, așa cum trebuie să fie într-o sarcină.

, a declarat Alina Ceușan la un post de televiziune.