Alina Ceușan, secretele din spatele unei siluete demne de invidiat! Cum reușește influencerița să se mențină în formă și să arate mereu impecabil: „Nu am o viață deloc statică”

Alina Ceușan se numără printre cele mai cunoscute și apreciate influencerițe din țara noastră, dar nu numai. Se bucură deja de o carieră îndelungată în mediul online. Fără îndoială, succesul său vine din faptul că este întotdeauna sinceră și autentică, motiv pentru care a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături.

Internauții o adoră și asta pentru că la fiecare apariție impresionează pe toată lumea și întoarce toate privirile. Mai mult decât atât, întrebările care sunt întotdeauna pe buze urmăritorilor săi sunt acelea legate de aspectul său fizic. Recent, vedeta a vorbit despre cum reușește să se mențină în formă, dar și la ce trucuri apelează pentru a arăta mereu impecabil.

Alina Ceușan, un stil de viață sănătos

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Alina Ceușan arată impecabil și are o siluetă fără cusur. Cu toate acestea, frumusețea cere sacrificii și se pare că influencerița știe cel mai bine acest lucru. Influencerița a mărturisit că vizitează sala de fitness cel puțin de trei ori pe săptămână, însă nici în restul timpului nu are timp de stat degeaba, întrucât are o viață foarte activă, cu multe plecări atât în țară, cât și în străinătate.

Mai mult decât atât, când vine vorba despre alimentație, Alina Ceușan preferă o dietă echilibrată, bazată în mare parte pe salate și pește, dar și orez. De asemenea, consumă foarte rar dulciuri sau muzeluri.

„Merg de 3 ori pe săptămână minim, la sală. Și încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice, fără prea multe mezeluri, nu prefer dulciurile. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat anul acesta. Acasă mâncăm mult asiatic, orez, pește, salate.”, a mărturisit Alina Ceușan pentru Unica.ro.

Alina Ceușan, întotdeauna asumată în mediul online

Încă de la primele sale apariții pe social media, Alina Ceușan a preferat să fie sinceră față de publicul său și a spus întotdeauna lucrurilor pe nume. Acesta este și motivul pentru care a devenit extrem de îndrăgită în rândul urmăritorilor săi, care au rămas alături de ea în tot acest timp.

Încă un subiect despre care a vorbit fără rețineri a fost acela legat de operațiile estetice, mărturisind în repetate rânduri că a ales să-și facă o rinoplastie, dar și o intervenție de augmentare a sânilor, atunci când a simțit că este nevoie de așa ceva.

„Tocmai acesta este motivul pentru care am decis să vorbesc deschis despre asta. Și primul, de fapt, a fost modul meu de a fi. Nu îmi place să ascund lucruri, în general. Sunt deschisă și sinceră. Sinceritatea, autenticitatea, acest self-awareness mi s-a dezvoltat în timp. Dar nu mă pot vedea fără el în online. Oamenii văd dincolo de ecran și de replici pe care vrei tu să le dai, așa că tu vei fi cel mai câștigat așa.”, a mai spus influencerița pentru sursa menționată anterior.