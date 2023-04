Alina de la "Casa Iubirii" a bătut-o pe Andrada de la "Puterea dragostei": “Am trecut peste o paralizie” | EXCLUSIV

In articol:

Alina de la "Casa Iubirii" a bătut-o pe Andrada de la "Puterea dragostei" în gala RXF Next Fighter4 după numai o repriză! Alina a învins-o pe adversara ei, în condițiile în care, așa cum tânăra a dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWnews, în trecut, a suferit de o paralizie parțială ce a determinat-o să renunțe la sportul de performanță, iar cu câteva zile înainte de luptă s-a accidentat la picior.

De partea cealaltă, adversara ei, Andrada, nu s-a putut antrena decât zece zile. Totuși, a mărturisit că a intrat în cușcă pentru a-și demonstra, în principal ei, că poate face față și unei lupte de acest gen.

Alina a fost paralizată în urmă cu un an

Alina și Andrada s-au bătut în RXF, iar cea dintâi a fost învingătoare. Fosta concurentă de la "Casa Iubirii" a trecut prin clipe grele în urmă cu un an și cu toate acestea și-a atribuit victoria.

"Eu am avut un accident, am fost paralizată pe partea stângă, cu un an în urmă, am făcut K.O. din aprilie anul trecut până în septembrie, apoi am luat o pauză, am fost la Casa Iubirii și abia la sfârșitul lunii martie, în ultima săptămână, am început să fac antrenamente din nou. Timpul meu a fost destul de scurt, în condițiile în care cu o săptămână înainte de meci m-am accidentat foarte tare și am stat la pat 4 zile. Anul trecut în decembrie am avut un accident de mașină foarte grav, am fost paralizată total pe partea stângă trei săptămâni și apoi mi-a luat recuperarea să pot să îmi folosesc mâna două luni jumătate. Eu practic nu am voie să fac sport de contact, dar este ceea ce îmi place și ceea ce mă ajută psihic și fizic să merg mai departe în fiecare zi și nu o să renunț, indiferent de condiția mea fizică. E greu, urăsc zilele în care trebuie să fac fizio terapie și nu pot să merg la sală. Mă omoară psihic.", a declarat Alina.

Andrada a fost bătută de Alina

Andrada nu a putut să îi facă față Alinei și a recunoscut acest lucru. A fost antrenată de iubitul ei, însă a alocat prea puțin timp antrenamentelor.

"10 zile am avut la dispoziție pentru antrenament. Eram conștientă că nu mă compar cu o fată care face K.O. de un an. Am făcut-o pentru experiență, îmi place să încerc tot. În situația în care nu sunt pregătită nu aș mai intra în cușcă, dar nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul.", a mărturisit Andrada, la WOWnews.

