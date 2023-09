Alina de la Casa iubirii are un nou iubit: “Este persoană publică, cu copil” Cine este bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze | EXCLUSIV

In articol:

Alina, fostă concurentă Casa iubirii, a vorbit despre noua ei poveste de dragoste. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Alina a declarat că este împreună cu un bărbat care este persoană publică, antrenor și că are, la fel ca ea, un băiețel.

Acesta se pare că este mai în vârstă decât ea, dar este îndrăgostită iremediabil. Tot Alina, a povestit și despre ultimele dispute din Casa iubirii și a spus că îi place atât de mult de Laurențiu, încât îl așteaptă afară.

Alina, dezvăluiri despre iubitul ei

Alina nu mai este o femeie singură. Oficial se află într-o relație cu un bărbat misterios, dar cunoscut de public. Aceasta nu a vrut să îi dezvăluie încă identitatea, dar l-a descris așa cu îl cunoaște ea.

„Am un nou iubit. Având în vedere că și el este persoană publică, momentan nu o să spun cine este exact. În momentul în care vom considera că este nevoie să ne afișăm împreună, ne vom afișa. Tot ce pot să spun e că practic avem aceeași situație, avem amândoi copii, suntem despărțiți, ne place sportul, el are rezultate destul de mari. Acum o să vedem. Sincer, nu suntem de foarte mult timp împreună. Noi ne știm de aproape 1 an, dar am hotărât să încercăm ceva acum câteva săptămâni. Momentan, cum e la început, totul este foarte bine, dar așteptăm să vedem. Tocmai pentru că avem mai multe lucruri în comun, am reușit să legăm ceva atât de repede și frumos. Acum sunt în perioada aia de fluturași, floricele, sunt îndrăgostită destul de tare. El are 36 de ani, este o diferență, dar mie îmi plac cei peste 30 de ani, mi se pare vârsta perfectă. Este antrenor de sporturi de contact, are propria sa sală de sport. E atletic, înalt. Îmi place la el foarte mult că este foarte simpatic, amuzant, dar în același timp își păstrează duritatea aia de bărbat. Ce nu îmi place e că mi se pare puțin vagabond, așa sunt sportivii, din păcate. Noi ne-am cunoscut prima dată la o gală de kickboxing la Timișoara, dar el atunci avea iubită. Ne urmăream pe rețelele sociale, dar nu am discutat. La o petrecere ne-am reîntâlnit și s-a întâmplat magia. Încă nu mi-a cunoscut băiatul, nu consider că este cazul.”, ne-a spus Alina.

Alina a fost paralizată anul trecut

Alina s-a confruntat în urmă cu un an cu o paralizie. Acest lucru a făcut-o să ia o pauză de la pasiunea sa și anume luptele și să se recupereze. Alina a povestit prin ce a trecut și cum se simte acum.

"Eu am avut un accident, am fost paralizată pe partea stângă, cu un an în urmă, am făcut K.O. din aprilie anul trecut până în septembrie, apoi am luat o pauză, am fost la Casa Iubirii și abia la sfârșitul lunii martie, în ultima săptămână, am început să fac antrenamente din nou. Timpul meu a fost destul de scurt, în condițiile în care cu o săptămână înainte de meci m-am accidentat foarte tare și am stat la pat 4 zile. Anul trecut în decembrie am avut un accident de mașină foarte grav, am fost paralizată total pe partea stângă trei săptămâni și apoi mi-a luat recuperarea să pot să îmi folosesc mâna două luni jumătate. Eu practic nu am voie să fac sport de contact, dar este ceea ce îmi place și ceea ce mă ajută psihic și fizic să merg mai departe în fiecare zi și nu o să renunț, indiferent de condiția mea fizică. E greu, urăsc zilele în care trebuie să fac fizio terapie și nu pot să merg la sală. Mă omoară psihic.", a declarat Alina, la WOWnews.

